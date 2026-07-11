『ターミネーター』シリーズなどでアクション界を牽引してきたレジェンド、アーノルド・シュワルツェネッガーと、『ハンガー・ゲーム』シリーズなどで知られるリアム・ヘムズワースが共演するAmazon MGM Studiosの新作アクション映画『The Kellys（原題）』に、『ファンタビ』キャストら豪華出演者7名が新たに加わることが明らかになった。米が報じている。

物語の主人公は、不名誉な形で職を追われた元NY市警の警官ジャック・ケリー。ある日、妻モリーが古い武器庫でテロリストの人質に取られてしまう。彼女を救うため、ジャックは自分が最も恐れる相手、つまり「家族」と協力せざるを得なくなる──。

今回、新たに出演が発表されたのは、『ファンタスティック・ビースト』シリーズでジェイコブ・コワルスキー役を演じ、世界的人気を獲得したダン・フォグラー。『名もなき者／A Complete Unknown』（2024）や「ウォーキング・デッド」などにも出演しており、トニー賞受賞俳優として、コミカルな役からシリアスな演技まで幅広い実力を発揮している。

続いて、スウェーデン映画『ドラゴン・タトゥーの女』3部作でリスベット・サランデルで国際的にブレイクし、『シャーロック・ホームズ シャドウ ゲーム』（2011）『プロメテウス』（2012）などに出演して国際的な活躍を続けているノオミ・ラパスも参加する。

さらに、第1作『ターミネーター』（1984）でカイル・リース役を演じたマイケル・ビーン、Amazonドラマ「ザ・ボーイズ」のマザーズ・ミルク役で知られるラズ・アロンソも出演。そのほか、『ヒトラーの忘れもの』（2015）のローランド・ムーラー、「ウィッチャー」や『女王陛下のお気に入り』（2018）のバシル・アイデンベンツ、スタンダップコメディアンとしても活動するロン・ファンチズが名を連ねる。

すでにキャストにはシュワルツェネッガーとヘムズワースのほか、『ドント・ムーブ』（2024）のケルシー・アズビル、「一流シェフのファミリーレストラン」のアビー・エリオット、『テルマ＆ルイーズ』（1991）のジーナ・デイヴィスが名を連ねている。

監督は『カリフォルニア・ダウン』（2015）や『アトラス』（2024）のブラッド・ペイトン、脚本は『凍える夜に、盲目の殺し屋トポ』（2013）のジー・チャンが手がける。本作はPrime Videoを通じて240以上の国と地域で独占配信される予定だ。

主演のシュワルツェネッガーとヘムズワースに加え、実績ある個性派俳優たちが集結する『The Kellys（原題）』は、Prime Videoの新たな注目作となりそうだ。

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