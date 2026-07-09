【全話無料公開】『ゲーム・オブ・スローンズ』スターが私立探偵に！『ジャック・テイラー　アイルランド警察元刑事の殺人事件簿』全話をYouTubeで期間限定無料公開

Amazon Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeでは、一度は観ておきたい名画、人気のミステリードラマ、名作アニメなどを続々無料公開！ 今回は、『ジャック・テイラー アイルランド警察元刑事の殺人事件簿』全話をYouTubeで期間限定無料公開中。

原作はケン・ブルーウンによる人気小説

エドガー賞候補にもなったケン・ブルーウンによる人気小説シリーズを原作とし、2010年から2016年まで3シーズンにわたって続いた本作。元警察官の酔いどれ探偵ジャック・テイラーという主人公に扮するのは、『ゲーム・オブ・スローンズ』でジョラー・モーモントを演じたイアン・グレンだ。共演は、『マグダレンの祈り』のノラ＝ジェーン・ヌーン、『ブルックリン』のアーニャ・ニ・ミュイリなど。

シリーズ2作目『ジャック・テイラー アイルランド警察元刑事の殺人事件簿「パイクマン」』は7月14日（火）より無料公開予定。

＜第1話「私立探偵、現る」あらすじ＞

ある川で少女の遺体が発見された。自殺に見えたが、ジャックはおかしな点に気付く。彼が調べを進めるうちに、調査の助けを求めた旧友にも悪の影が迫り…。

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（海外ドラマNAVI）

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