駒木根葵汰、松本幸四郎に感謝「ずっとちょっかいを掛けてくださって」
俳優の駒木根葵汰が9日、都内で行われた特別先行版『鬼平犯科帳 本所の銕（てつ）／密告』（10日公開）前夜祭舞台あいさつに登壇。松本幸四郎の印象を語った。
【集合ショット】スーツ姿で…笑顔で手をふる松本幸四郎＆市川染五郎＆駒木根葵汰
時代小説の大家・池波正太郎さんの三大シリーズの1つとして知られるベストセラー時代小説『鬼平犯科帳』を原作に、松本幸四郎を主演に迎え映像化してきた「鬼平犯科帳」シリーズ。
「本所の銕」は原作の「密告」で描かれた若き日の平蔵・長谷川銕三郎時代のエピソードに着想を得たオリジナルストーリー。「密告」へとつながる前日譚となる同作品は、銕三郎を演じる市川染五郎が主演を務める。「密告」は、松本幸四郎演じる平蔵が過去と向き合う姿が描かれる、2作連なった物語となっている。ゲスト出演となる駒木は、2つの物語の鍵を握る御家人・横山小平次、盗賊・伏屋の紋蔵の1人2役を演じる。
駒木根はオファーを受けたときのことを回顧。「この月に京都に行って仕事をしてきてくれと言われて、ふたを開けたら『鬼平犯科帳』だった」と詳細を知らされなかったそう。演じる役に対して「今までやったことのないようなキャラクターだったので楽しみの気持ちもありつつ、もう1つの台本を読んだら苦しい役で、大丈夫かなと不安もあったんですけど」としつつも、「難しい役だからこそ自分にとってはやりがいがあるというか、どれだけ自分ができるんだろうというワクワク感もありましたし、一生懸命やるべきことができたのかなと思います」とやりきった表情を浮かべた。
幸四郎と共演してみて感じたことを問われると、駒木根は「時代劇って厳しい現場のイメージだったんですけど、幸四郎さんがすごく明るくて、ずっとちょっかいを掛けてくださって。周りのキャストの方にもいじられたりしていて、柔らかい方なんだなと安心できました」と幸四郎の明るい人柄を語った。幸四郎は「そうですか？一応主役…。長谷川平蔵でしかなかった」とたじたじに。
駒木根は続けて、本番になると「威圧感、そこのギャップでよりビビってしまった気がしますね」と幸四郎のメリハリのある姿を語った。
また、幸四郎＆染五郎親子についても言及。幸四郎とも染五郎とも殺陣のシーンがあったそうで、刀をビタ止めをされた時に「冷や汗が止まらなかったです」と明かした。そして、「その時の表情と上からくる圧力が（親子）そっくりで、同じオーラというか圧力を感じて、たまに夢で思い出します」と冗談めいて話し、会場の笑いを誘った。
【集合ショット】スーツ姿で…笑顔で手をふる松本幸四郎＆市川染五郎＆駒木根葵汰
時代小説の大家・池波正太郎さんの三大シリーズの1つとして知られるベストセラー時代小説『鬼平犯科帳』を原作に、松本幸四郎を主演に迎え映像化してきた「鬼平犯科帳」シリーズ。
「本所の銕」は原作の「密告」で描かれた若き日の平蔵・長谷川銕三郎時代のエピソードに着想を得たオリジナルストーリー。「密告」へとつながる前日譚となる同作品は、銕三郎を演じる市川染五郎が主演を務める。「密告」は、松本幸四郎演じる平蔵が過去と向き合う姿が描かれる、2作連なった物語となっている。ゲスト出演となる駒木は、2つの物語の鍵を握る御家人・横山小平次、盗賊・伏屋の紋蔵の1人2役を演じる。
幸四郎と共演してみて感じたことを問われると、駒木根は「時代劇って厳しい現場のイメージだったんですけど、幸四郎さんがすごく明るくて、ずっとちょっかいを掛けてくださって。周りのキャストの方にもいじられたりしていて、柔らかい方なんだなと安心できました」と幸四郎の明るい人柄を語った。幸四郎は「そうですか？一応主役…。長谷川平蔵でしかなかった」とたじたじに。
駒木根は続けて、本番になると「威圧感、そこのギャップでよりビビってしまった気がしますね」と幸四郎のメリハリのある姿を語った。
また、幸四郎＆染五郎親子についても言及。幸四郎とも染五郎とも殺陣のシーンがあったそうで、刀をビタ止めをされた時に「冷や汗が止まらなかったです」と明かした。そして、「その時の表情と上からくる圧力が（親子）そっくりで、同じオーラというか圧力を感じて、たまに夢で思い出します」と冗談めいて話し、会場の笑いを誘った。