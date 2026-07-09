アメリカのトランプ大統領は8日、イランがホルムズ海峡を航行する船舶を攻撃した報復として、イランに追加攻撃を行ったことを明らかにしました。

トランプ大統領

「我々は彼らに激しい攻撃を行った。彼らが攻撃してきたら20倍の反撃をする」

トランプ大統領は8日、イランがホルムズ海峡を航行する船舶3隻を攻撃した「復讐」として、前日に続き激しい攻撃を行った事を明らかにしました。また、「イラン側が少し前に電話をしてきた」と明かし、「彼らは取引をしたがっているが、取引をするに値するかどうか分からない」と述べました。

アメリカ中央軍は今回の追加攻撃で、イランの防空システムなどおよそ90か所の軍事目標を攻撃したとしています。

またイランメディアはホルムズ海峡に面するバンダルアッバスなどの港湾都市や、北東部の鉄道橋が攻撃を受けたと伝えています。

これを受け イラン の革命防衛隊は9日、 クウェート バーレーン にある アメリカ 軍基地に報復攻撃を行ったと発表し、攻撃が続けば他の地域にも報復措置を拡大すると警告していて、攻撃の応酬が続いています。