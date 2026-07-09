堂本光一、“生姜焼き”の試食に箸が止まらず ふぉ〜ゆ〜と東京ジョイポリス降臨でわちゃわちゃトーク
堂本光一とふぉ〜ゆ〜の福田悠太、辰巳雄大、越岡裕貴、松崎祐介が、9日に東京ジョイポリスで開催された「堂本光一＆ふぉ〜ゆ〜」コラボイベント記者発表会に登場。本コラボ期間中に提供されるコラボメニューの試食タイムで、堂本が生姜焼きに夢中になる一幕が見られた。
【写真】堂本光一＆ふぉ〜ゆ〜が登場！
今年30周年を迎える東京・台場の屋内型テーマパーク東京ジョイポリスは、周年イヤーの幕開けを飾るイベントとして、7月9日から10月4日までの間、堂本とふぉ〜ゆ〜とのコラボイベント「堂本光一×ふぉ〜ゆ〜 BLOOM WORLD in JOYPOLIS」を開催。期間中は、メインステージで完全撮り下ろしのデジタルライブが毎日上映されるほか、堂本＆ふぉ〜ゆ〜の楽曲やナビゲートボイスとともに楽しめるアトラクション、ファン必見のコラボメニューやグッズが展開される。
イベントでは、5人がコラボメニューを試食。誰が何を食べるか決める際には、「さっき、生姜焼きと言われたので…」と打ち合わせのネタバラシをする堂本のボケに、ふぉ〜ゆ〜が「言わなくていいよ！」とツッコむ、らしさ全開のわちゃわちゃ感で記者の笑いをさそう。
7月9日から8月21日の前期フードメニューとして提供される「これが世界の始まり〜ガッツリお肉の特製生姜焼きプレート〜」を前に、堂本は「『これが世界の始まり』ってタイトルがついているので、僕の曲をイメージしてくださったわけですよね。僕も昔から生姜焼きが大好きで、きっと調べてくださったのだろうと思うとうれしいです」とにっこり。肉→ご飯と次々と頬張り、「本当においしい」と感動していた。
続いて、8月22日から10月4日の後期フードとして登場する「ふぉ〜ゆ〜の『よん色』ピタパン・ポケット」を松崎が試食したのだが、途中で司会者が、完食する勢いで生姜焼きを頬張る堂本を発見。箸が止まらない堂本は、マイクを忘れて地声で「うまい」とコメントするほどおいしかったようで、満足げな様子だった。
「堂本光一×ふぉ〜ゆ〜 BLOOM WORLD in JOYPOLIS」は、7月9日から10月4日まで、東京・台場の東京ジョイポリスで開催される。
【写真】堂本光一＆ふぉ〜ゆ〜が登場！
今年30周年を迎える東京・台場の屋内型テーマパーク東京ジョイポリスは、周年イヤーの幕開けを飾るイベントとして、7月9日から10月4日までの間、堂本とふぉ〜ゆ〜とのコラボイベント「堂本光一×ふぉ〜ゆ〜 BLOOM WORLD in JOYPOLIS」を開催。期間中は、メインステージで完全撮り下ろしのデジタルライブが毎日上映されるほか、堂本＆ふぉ〜ゆ〜の楽曲やナビゲートボイスとともに楽しめるアトラクション、ファン必見のコラボメニューやグッズが展開される。
7月9日から8月21日の前期フードメニューとして提供される「これが世界の始まり〜ガッツリお肉の特製生姜焼きプレート〜」を前に、堂本は「『これが世界の始まり』ってタイトルがついているので、僕の曲をイメージしてくださったわけですよね。僕も昔から生姜焼きが大好きで、きっと調べてくださったのだろうと思うとうれしいです」とにっこり。肉→ご飯と次々と頬張り、「本当においしい」と感動していた。
続いて、8月22日から10月4日の後期フードとして登場する「ふぉ〜ゆ〜の『よん色』ピタパン・ポケット」を松崎が試食したのだが、途中で司会者が、完食する勢いで生姜焼きを頬張る堂本を発見。箸が止まらない堂本は、マイクを忘れて地声で「うまい」とコメントするほどおいしかったようで、満足げな様子だった。
「堂本光一×ふぉ〜ゆ〜 BLOOM WORLD in JOYPOLIS」は、7月9日から10月4日まで、東京・台場の東京ジョイポリスで開催される。