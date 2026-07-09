タレントの山瀬まみ（56）が9日、テレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。昨年患った脳梗塞について語った。

山瀬は昨年3月に休養を発表。同10月にパーソナリティーを務めるBAYFMの番組「BAYFM it！！」に約7カ月ぶりに復帰し、子宮体がんを患い全摘出したこと、合併症で脳梗塞を患っていたことを明かしていた。

この日は、ベリーショートのヘアスタイルで登場。長く不正出血が続き病院を受診、即日で子宮体がんの診断を受け、摘出手術を受けたことを明かした。

子宮やその周辺の臓器も「全部取った」大手術だったといい「まぁそれはそれで、良くなるだろうって目論見だったんですけれども。そしたらそこで私、がんの合併症で脳梗塞になったんですよ」と説明した。

摘出手術が終わり、家族へ医師から「終わりましたよ、病室で待っていてください」と指示があったが「待てど暮らせど帰ってこないんんですって。そしたら、MRIの許可とか、いろいろバタバタし始めて」と手術直後に脳梗塞を発症していたと説明。「次に私に会ったのは、もうICUだったんですって」と家族の証言を明かした。

MCの黒柳徹子に「トルソー症候群ってものなんですって」と促されると「そうなんです。がんの合併症で、子宮体がんじゃなくても他のがんでも、なる人もいるっていうことなんですけど。がんのせいで血栓ができやすくなって、それで脳梗塞を起こしてしまったんです」と説明。

血栓については「最近（診断画像を）見せてもらったんですけど、小石をばらまいたみたいに。いたるところに、右の方がメインだったんですけど、右も左も、結構詰まってました」と頭中に血栓が散見される状態だったと説明。

続けて「“ここはもう戻らないから、いっぱいリハビリして他で補いましょう”って感じでした」と、医師からの説明も振り返り、脳の一部の機能を失ってしまったと明かした。