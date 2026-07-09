『スター・ウォーズ 銀河サバイバル読本』爆誕 ─ 「はるか彼方の銀河」で生き残る方法をリアル解説

もしもあなたが、突然「はるか彼方の銀河」に放り込まれたら、生き残れる自信はあるだろうか？『スター・ウォーズ』世界でのサバイバル術を取りまとめた異色の書籍『スター・ウォーズ 銀河サバイバル読本』が2026年7月29日に発売される。予約受付中だ。

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タトゥイーンの灼熱砂漠で水もなく取り残される。イウォークに捕まり、言葉の通じないまま“食料”として扱われる。ストームトルーパーの巡回に遭遇し、逃げ場を失う。暗黒街の帝王ジャバ・ザ・ハット、冷酷なバウンティ、凶暴な怪物たち……。

『スター・ウォーズ 銀河サバイバル読本』は、そんな極限のリスク世界＝SW銀河で「どう生き延びるか」を徹底解説する究極のエンターテイメント読本。映画の緻密な世界設定を舞台に、危険の種類・遭遇シナリオ・回避戦略を“本気で”読み解く、前代未聞のサバイバルガイドが爆誕した。





スター・ウォーズファンの方には、映画の裏側に潜む“本気の危険”を読み解く新しい楽しみを。作品を知らない方にも、未知の世界を冒険するエンターテイメント読本として存分に味わうことができる。

『スター・ウォーズ 銀河サバイバル読本』は2026年7月29日発売。A5変・126ページ。2,420円(税込)。

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