菊池風磨も応援！ バスケW杯出場を目指す日本代表の8月の戦いを日テレ系で生中継
日本テレビとBS日テレでは、1年後に開幕するFIBAバスケットボールワールドカップ2027に向けた最終予選など、8月に行われるバスケットボール日本代表注目の3試合を生中継。3試合とも、日本テレビ系バスケットボールスペシャルキャスター・菊池風磨（timelesz）が出演し、スペシャルインタビューなど特別企画を届ける（10日・15日はVTR出演、31日は生出演）。
【写真】身長203cmのジェイコブス晶選手、桶谷大ヘッドコーチに話を聞いた菊池風磨
過去W杯予選で勝利のなかった宿敵中国をアウェーで破り、W杯予選B組をトップ通過するなど、史上最強JAPANの呼び声高い日本代表。8月10日のモンゴル戦はBS日テレで、8月15日の韓国戦と、31日のカタール戦は、日本テレビ系で生中継する。
8月のバスケ日本代表戦の放送予定は以下の通り。
■バスケットボール男子国際試合 日本×モンゴル
8月10日18時よりBS日テレにて生中継＆TVerライブ配信
■バスケットボール男子 W杯最終予選直前 国際試合 日本×韓国
8月15日19時より日本テレビ系にて生中継＆TVerライブ配信
■FIBAバスケットボールW杯最終予選 日本×カタール
8月31日19時より日本テレビ系にて生中継＆TVerライブ配信
菊池は「去年の8月、サウジアラビアで開催されたアジアカップ2025を現地で取材、応援させていただきました。日本選手の躍動する姿に、一喜一憂し、そして準々決勝進出決定戦で日本が敗れた瞬間、自分のことのように、本当に悔しかったことを今でも覚えています」と振り返る。
「その選手たちや桶谷大ヘッドコーチを、先月取材させていただきました。桶谷ヘッドコーチは、『ワールドカップの目標はアジア1位になり五輪出場権を手にすること。そのために、8月からの最終予選はとても大事になるので、チーム一丸となって戦いたい』と、決意を話されていました。さらに、同学年の渡邊雄太選手からは、自分がこのチームを引っ張っていくんだという決意、ジェイコブス晶選手からは、アジアカップでの悔しさをバネに、1年間で成長した姿を拝見いたしました」と選手たちの様子を伝えた。
そして「今年は、オリンピック・野球・サッカーとスポーツに熱くなる瞬間がとても多いですが、8月はバスケで日本中が熱くなるように、そして、楽しく日本のバスケを応援できるように、引き続き、僕なりの後押しをして、僕自身も声を大きく出して応援していきます！ なにとぞ、よろしくお願いいたします」と言葉を寄せている。
過去W杯予選で勝利のなかった宿敵中国をアウェーで破り、W杯予選B組をトップ通過するなど、史上最強JAPANの呼び声高い日本代表。8月10日のモンゴル戦はBS日テレで、8月15日の韓国戦と、31日のカタール戦は、日本テレビ系で生中継する。
8月のバスケ日本代表戦の放送予定は以下の通り。
■バスケットボール男子国際試合 日本×モンゴル
8月10日18時よりBS日テレにて生中継＆TVerライブ配信
■バスケットボール男子 W杯最終予選直前 国際試合 日本×韓国
8月15日19時より日本テレビ系にて生中継＆TVerライブ配信
■FIBAバスケットボールW杯最終予選 日本×カタール
8月31日19時より日本テレビ系にて生中継＆TVerライブ配信
菊池は「去年の8月、サウジアラビアで開催されたアジアカップ2025を現地で取材、応援させていただきました。日本選手の躍動する姿に、一喜一憂し、そして準々決勝進出決定戦で日本が敗れた瞬間、自分のことのように、本当に悔しかったことを今でも覚えています」と振り返る。
「その選手たちや桶谷大ヘッドコーチを、先月取材させていただきました。桶谷ヘッドコーチは、『ワールドカップの目標はアジア1位になり五輪出場権を手にすること。そのために、8月からの最終予選はとても大事になるので、チーム一丸となって戦いたい』と、決意を話されていました。さらに、同学年の渡邊雄太選手からは、自分がこのチームを引っ張っていくんだという決意、ジェイコブス晶選手からは、アジアカップでの悔しさをバネに、1年間で成長した姿を拝見いたしました」と選手たちの様子を伝えた。
そして「今年は、オリンピック・野球・サッカーとスポーツに熱くなる瞬間がとても多いですが、8月はバスケで日本中が熱くなるように、そして、楽しく日本のバスケを応援できるように、引き続き、僕なりの後押しをして、僕自身も声を大きく出して応援していきます！ なにとぞ、よろしくお願いいたします」と言葉を寄せている。