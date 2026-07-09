『M3GAN／ミーガン』シリーズのスピンオフ映画『ソウルメイト（原題：Soulm8te）』が、2026年8月1日より本国でデジタル配信されることがわかった。劇場公開を経ず、配信スルーとなった形だ。米が報じている。

今回の発表は、の公開とあわせて行われた。当初は2026年1月9日に劇場公開が予定されていたが、2025年12月に米ユニバーサル・ピクチャーズのされたことが判明。デジタル配信のみでの展開は、『M3GAN／ミーガン 2.0』（2025）の興行不振を受けたものとみられる。

本作は、AI搭載のコンパニオンを手に入れた男性を描くエロティック・スリラーとされている。監督・脚本はホラー映画『ユー・アー・ノット・マイ・マザー』（2023）のケイト・ドーラン、製作はブラムハウス・アトミック・モンスターが手がける。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

同社のCEOであり、プロデューサーも務めるジェイソン・ブラムは、次の通り声明を発表。「ケイト・ドーランは、『ソウルメイト』で“テクノロジーへの不安”と“エロティック・スリラー”を見事に融合させました。その響き通り楽しい作品ですが、想像以上に深いメッセージも込められています」。

一方、ドーランは声明にて、「本作は欲望、執着、自主性、支配を掘り下げる、風刺的で常軌を逸した映画であり、自らがどれほど馬鹿げているかを理解しているような作品です」と説明。その作風ゆえに、「かつて『氷の微笑』（1992）や『ショーガール』（1995）を観ていた時のように、友人と一緒に飲み物を持って、気兼ねなく画面に向かって叫びながら鑑賞するのが一番だと思います」と前向きに語った。

本作の主演は、『死霊のはらわた ライジング』のリリー・サリバンと「エイリアン：アース」のデイヴィッド・リズダール。ほか出演者には「ザ・ボーイズ」のクラウディア・ドゥーミット、「デアデビル：ボーン・アゲイン」のアーティ・フラウスハンが名を連ねる。

『ソウルメイト（原題：Soulm8te）』は、2026年8月1日より米動画配信サービスでリリース予定。日本での配信情報は未発表。

Source: