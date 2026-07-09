山田優、上下ユニクロの高見えコーデを披露「いい意味でUNIQLOに見えない」「最強だなぁ」「流石ですね！」
モデルの山田優（42）が、9日までに自身のTikTokを更新。上下をユニクロのアイテムでまとめた“高見えコーデ”を披露した。
【動画】ユニクロに見えない！山田優が着こなす上下ユニクロの高見えコーデ
山田は「普段からめちゃくちゃお世話になってるUNIQLOコーデ」と紹介し、「特にTシャツは大好きで、XSからXLまでサイズ違いで愛用してます」とコメント。動画では、白のレーストップスを重ねたTシャツコーデで登場し、デニムとTシャツを組み合わせたカジュアルなコーディネートを紹介している。
動画で着用しているTシャツはメンズのXLサイズだと話し「サイズ変えるだけで雰囲気も変わるし、いろんなコーデに合わせやすいんだよね！」「インするとメリハリがでるので、上がダボっとしてても可愛く着れる」とユニクロのTシャツの魅力を伝えていた。
さらに「UNIQLOのデニムはめちゃくちゃ形が綺麗で、丈の長さを選べて、インチもスゴイ沢山あるので、UNIQLOのデニムはすごく優秀です」と絶賛。今回着用していたデニムは2〜3年着ていると明かし、Tシャツからインナーまで「なんでもUNIQLOで買いますね！」と愛用ぶりをのぞかせた。
コメント欄には「いい意味でUNIQLOに見えない」「最強だなぁ」「流石ですね！」「お洒落です」「山田優さんコーデも可愛すぎます」などの声が寄せられている。
【動画】ユニクロに見えない！山田優が着こなす上下ユニクロの高見えコーデ
山田は「普段からめちゃくちゃお世話になってるUNIQLOコーデ」と紹介し、「特にTシャツは大好きで、XSからXLまでサイズ違いで愛用してます」とコメント。動画では、白のレーストップスを重ねたTシャツコーデで登場し、デニムとTシャツを組み合わせたカジュアルなコーディネートを紹介している。
さらに「UNIQLOのデニムはめちゃくちゃ形が綺麗で、丈の長さを選べて、インチもスゴイ沢山あるので、UNIQLOのデニムはすごく優秀です」と絶賛。今回着用していたデニムは2〜3年着ていると明かし、Tシャツからインナーまで「なんでもUNIQLOで買いますね！」と愛用ぶりをのぞかせた。
コメント欄には「いい意味でUNIQLOに見えない」「最強だなぁ」「流石ですね！」「お洒落です」「山田優さんコーデも可愛すぎます」などの声が寄せられている。