『デューン』シリーズ最新作にして完結編となる『デューン 砂の惑星 PART3』より、新予告とUS版ポスタービジュアルが世界解禁された。2026年12月18日（金）より日米同時公開される。

フランク・ハーバートによる原作「デューン 砂の惑星」は、「スター・ウォーズ」や『風の谷のナウシカ』など、後のSF作品にも大きな影響を与えたとされる名作。長らく“映像化困難”と言われてきたが、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督による『DUNE/デューン 砂の惑星』（2021）、『デューン 砂の惑星 PART2』（2024）は世界的ヒットを記録し、2作品でアカデミー賞8部門を受賞した。

物語の舞台は、宇宙で最も貴重な資源“スパイス”が唯一採れる砂の惑星デューン。前2作では、皇帝とハルコンネン家の策略によって家族を失った青年ポール・アトレイデスが、砂漠の民フレメンと出会い、やがて“砂漠の戦士”として復讐に立ち上がるまでが描かれた。

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新予告では、その戦いに勝利したはずのポールが、新たな宇宙の皇帝へと上り詰めた姿が映し出される。「約束したじゃない。戦いを終わらせるって」「君に何がわかる」というチャニとの会話が示すように、すべてを手にしたはずのポールは、平和を願いながらも、終わりなき戦争の渦へと飲み込まれていく。

映像には、広大な砂漠や宇宙空間を舞台にした総力戦、巨大兵器、そしてすべてを飲み込むサンドワームの姿も登場。シリーズが積み上げてきた映像体験は、完結編でさらにスケールを増すことになりそうだ。

さらに注目は、ポールのために命を落としたはずの最強の戦士ダンカン・アイダホの再登場。演じるのはもちろんジェイソン・モモアだ。ポールが誰よりも信頼していた男は、なぜ再び姿を現すのか。加えて、ポールの妹アリアを演じるアニャ・テイラー＝ジョイが本格登場し、ロバート・パティンソン演じる謎の男の姿も確認できる。

キャストには、ポール役のティモシー・シャラメ、チャニ役のゼンデイヤ、ジェイソン・モモア、フローレンス・ピュー、ロバート・パティンソン、アニャ・テイラー＝ジョイ、レベッカ・ファーガソン、ハビエル・バルデムらが集結。監督は前2作に続き、ドゥニ・ヴィルヌーヴが務める。

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『デューン 砂の惑星 PART3』は2026年12月18日（金）日米同時公開。