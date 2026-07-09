元NHK女子アナ・中川安奈、タンクトップ姿にネット衝撃「スタイル最高」「可愛すぎます」
昨年3月でNHKを退局、現在はフリーの中川安奈アナウンサーが9日までにInstagramを更新。オフショットを披露するとファンから称賛が集まった。
【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、グラビア撮影姿が「スタイル抜群」（8枚）
普段から自身のオフショットなど美しいスタイルが際立つ姿などを投稿し、注目を集めている中川。昨年8月25日発売の『週刊プレイボーイ』No.36（集英社）ではグラビアを披露、初のデジタル写真集『慈愛の人』も発売した。
今回の投稿では「こういう子、まわりにいませんか？ #帰国子女 #フリーアナウンサー」とつづり動画を投稿。タイトなタンクトップ姿でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「魅力的」などの声が相次いでいる。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）
【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、グラビア撮影姿が「スタイル抜群」（8枚）
普段から自身のオフショットなど美しいスタイルが際立つ姿などを投稿し、注目を集めている中川。昨年8月25日発売の『週刊プレイボーイ』No.36（集英社）ではグラビアを披露、初のデジタル写真集『慈愛の人』も発売した。
今回の投稿では「こういう子、まわりにいませんか？ #帰国子女 #フリーアナウンサー」とつづり動画を投稿。タイトなタンクトップ姿でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「魅力的」などの声が相次いでいる。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）