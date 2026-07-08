ちいかわたちがIMAXスクリーンデビュー 映画『ちいかわ』7月24日よりIMAX同時公開が決定
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のIMAX版が7月24日に同時上映されることが決定。さらに、かわいい「IMAXビジュアル」も解禁となった。
【写真】『映画ちいかわ』入場者特典第1弾はキャラクター8種のチャームミニフィギュア
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。
そんな『ちいかわ』の初の映画化となる本作で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”。制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』での圧倒的なアクションシーンなど、ハイクオリティなアニメーションが評判のCygamesPictures。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。
この度、本作のIMAX版上映が決定。ちいかわの大冒険を、ハチワレの歌を、本編で初解禁となるうさぎのラップを、IMAXスクリーンでしか味わえない大迫力の映像と音響で楽しむことができる。また、あわせて解禁となったIMAX版ポスターは、既存の枠からはみ出すほどドアップのちいかわ・ハチワレ・うさぎのMAXな姿が描かれており、劇場で目立つこと間違いなしのビジュアルとなっている。
なお、IMAX版の上映劇場は、本作公式サイトより確認可能だ。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、7月24日公開。
【写真】『映画ちいかわ』入場者特典第1弾はキャラクター8種のチャームミニフィギュア
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。
この度、本作のIMAX版上映が決定。ちいかわの大冒険を、ハチワレの歌を、本編で初解禁となるうさぎのラップを、IMAXスクリーンでしか味わえない大迫力の映像と音響で楽しむことができる。また、あわせて解禁となったIMAX版ポスターは、既存の枠からはみ出すほどドアップのちいかわ・ハチワレ・うさぎのMAXな姿が描かれており、劇場で目立つこと間違いなしのビジュアルとなっている。
なお、IMAX版の上映劇場は、本作公式サイトより確認可能だ。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、7月24日公開。