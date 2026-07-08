news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「NYで高層ビルが崩壊のおそれ 柱曲がり…周辺住民が避難 」についてお伝えします。

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アメリカ・ニューヨークにある37階建ての高層ビル。周辺の道路は封鎖され、上を見上げ、ビルを見守る人たちの姿もみられました。

そのわけは、ビルの内部で見つかった“くの字”に曲がった柱。ビルの“崩壊のおそれ”が指摘されたのです。

櫻茜理記者

「ニューヨーク中心部のビルが倒壊のおそれがあるということで、現在、周辺の道路が封鎖されています」

近くで働いているという人は…

近くで働く人

「オフィスから150メートルしか離れていない。本当に怖いし不安」

地元当局などによりますと、この建物は、商業施設やオフィスなどが入るビルで、住宅への改装工事中だったということです。

21階部分で、天井を支える柱2本が曲がっていたほか、複数のひび割れが見つかったことなどから、ビルの一部が崩壊するおそれがあるとして、道路を封鎖し、大規模な避難が呼びかけられました。

ニューヨーク マムダニ市長

「建物は依然として不安定だ。損傷した柱の1本でさらなる動きが確認された」

これまでにけが人はなく、地元当局はビルの安全性を確認しつつ補強工事を行うとしています。