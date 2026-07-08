NYで高層ビルが崩壊のおそれ 柱曲がり…周辺住民が避難
news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「NYで高層ビルが崩壊のおそれ 柱曲がり…周辺住民が避難 」についてお伝えします。
◇
アメリカ・ニューヨークにある37階建ての高層ビル。周辺の道路は封鎖され、上を見上げ、ビルを見守る人たちの姿もみられました。
そのわけは、ビルの内部で見つかった“くの字”に曲がった柱。ビルの“崩壊のおそれ”が指摘されたのです。
櫻茜理記者
「ニューヨーク中心部のビルが倒壊のおそれがあるということで、現在、周辺の道路が封鎖されています」
近くで働いているという人は…
近くで働く人
「オフィスから150メートルしか離れていない。本当に怖いし不安」
地元当局などによりますと、この建物は、商業施設やオフィスなどが入るビルで、住宅への改装工事中だったということです。
21階部分で、天井を支える柱2本が曲がっていたほか、複数のひび割れが見つかったことなどから、ビルの一部が崩壊するおそれがあるとして、道路を封鎖し、大規模な避難が呼びかけられました。
ニューヨーク マムダニ市長
「建物は依然として不安定だ。損傷した柱の1本でさらなる動きが確認された」