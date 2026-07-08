【意外と知らない】万引き逃走が「殺人未遂」になる理由。元刑事が語る事後強盗罪の恐ろしさ

「人を殺した」と申告しても逮捕されない？意外と知らない“自首”の定義と警察対応の裏側

「社内でお金を送金するルールを徹底していなかった」ニセ社長詐欺に騙される企業の決定的な隙はこれだ