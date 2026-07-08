『風、薫る』“りん”見上愛と“直美”上坂樹里、長屋へ急行もまさかの展開 視聴者ショック「不幸が続く」「このタイミングで…」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第15週「差し出せぬ手」（第73回）が8日に放送され、長屋に駆け付けたりん（見上）と直美（上坂）がまさかの展開を迎えると、ネット上には「不幸が続くな…」「このタイミングで…」「今週は鬱展開…」といった声が集まった。
【写真】明日の『風、薫る』りん（見上愛）と向き合う直美（上坂樹里）
ある日の深夜、りんと直美が寝ていると、“チュウ”こと丸山（若林時英）が助けを求めてやってくる。病床にあったトヨ（松金よね子）の容態が急変したと聞かされたりんと直美は急いで長屋へ向かう。
トヨは直美の姿を見て笑顔になるものの話すことができない。そんな彼女に、りんと直美は看護婦として精一杯寄り添う。そんな中、担当していた患者の山本（本田大輔）が亡くなったばかりのりんは、トヨの姿を見て急に呼吸が乱れてしまう。思わず外へ飛び出したりんを、直美が気遣う。
長屋に戻ると、直美はトヨの手を握る。そばで涙をこぼすりんを見たトヨは息も絶えだえに「直美ちゃん…いい人に出会ったねえ…」と優しく微笑む。しかし、程なくしてトヨは息を引き取るのだった…。
月曜に放送された第71回で亡くなった山本に続いて第73回でトヨも亡くなると、ネット上には「不幸が続くな…」「このタイミングで…悪いことは重なる」「今週2人も逝っちゃった」「なんか今週は鬱展開…」「貧富の差で医療にかかれるかかれない件や看取りとか重いテーマよな今週」などの反響が寄せられていた。
【写真】明日の『風、薫る』りん（見上愛）と向き合う直美（上坂樹里）
ある日の深夜、りんと直美が寝ていると、“チュウ”こと丸山（若林時英）が助けを求めてやってくる。病床にあったトヨ（松金よね子）の容態が急変したと聞かされたりんと直美は急いで長屋へ向かう。
長屋に戻ると、直美はトヨの手を握る。そばで涙をこぼすりんを見たトヨは息も絶えだえに「直美ちゃん…いい人に出会ったねえ…」と優しく微笑む。しかし、程なくしてトヨは息を引き取るのだった…。
月曜に放送された第71回で亡くなった山本に続いて第73回でトヨも亡くなると、ネット上には「不幸が続くな…」「このタイミングで…悪いことは重なる」「今週2人も逝っちゃった」「なんか今週は鬱展開…」「貧富の差で医療にかかれるかかれない件や看取りとか重いテーマよな今週」などの反響が寄せられていた。