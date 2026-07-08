W杯9試合連続となるゴール！今大会8得点目で得点ランキング単独トップへ【サッカーW杯】



リオネル・メッシ PHOTO:Getty Images

＜2026年7月7日（日本時間8日） FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント2回戦 アルゼンチン 3－2 エジプト＞

決勝トーナメント1回戦で延長戦の末にカーボベルデを退けたアルゼンチンは、中3日で迎えた一戦。

リオネル・メッシを中心に主導権を握ろうとする一方、PK戦までもつれ込む激闘を制して勝ち上がったエジプトは、堅守を武器に前回王者相手の番狂わせを狙った。

試合は前回王者のアルゼンチンが、同国史上初のベスト16進出を果たしたエジプトを3－2で撃破。前回王者が0-2からの大逆転勝利と脅威の底力を見せ、ベスト8進出を決めた。

メッシこの試合、反撃開始の合図となったクリスティアン・ロメロの得点をアシスト。さらに、自身がすぐさま劇的な同点弾を決めて、前回大会から合わせてW杯9試合連続ゴール。今大会8得点目で得点ランキング単独トップに躍り出た。

まず前半はアルゼンチンがボールを握る展開となるも、エジプトがコーナーキックを得ると、ショートコーナーの流れからクロスを送り込み、それに合わせたヤセル・イブラヒムがヘディングシュートをゴール右下へ流し込んで先制した。

それでも、追いかけるアルゼンチンは19分にPKを獲得。しかしキッカーを務めたメッシのシュートが、GKモスタファ・ショベイルに阻まれ絶好の同点機を逃した。

これでショベイルがノッてきたか、その後2つの決定機をアルゼンチンが迎えるも全てセーブ。集中した守備を見せるエジプトが、前半1点リードで折り返した。

後半になってからもアルゼンチンが押し込む展開となるが、中々エジプトゴールをこじ開けられず。

すると後半22分、エジプトは再びカウンターからチャンスを作ると、サイドからの折り返しをモスタファ・ジコが右足で流し込んで追加点を奪った。

まさかの2失点目に、表情も暗くなるアルゼンチンだったが、反撃はやはりこの男から始まった。

後半34分、メッシのピンポイントクロスに、前へ上がっていたCBのクリスティアン・ロメロが頭で合わせ、まずはアルゼンチンが1点を返す。

これで息を吹き返したアルゼンチンは直後の38分、クロスからのこぼれ球をゴンサロ・モンティエルが体勢を崩しながらもつなぎ、メッシが左足を振り抜く。

このシュートがクロスバーに当たってからゴールに吸い込まれてゴール。メッシのW杯9試合連続となる同点弾でついに試合を振り出しに戻した。

これでも勢いは止まることなく、試合は後半アディショナルタイム。フリアン・アルバレスのロングボールからラウタロ・マルティネスが右サイドを抜け出し、時間を使って相手守備を引きつけてから中央へクロスを供給。

これに飛び込んだエンソ・フェルナンデスがヘディングシュートをゴール右隅へ叩き込み、アルゼンチンが後半アディショナルタイムの土壇場でついに逆転に成功した。

その後巧みなボールキープで試合をコントロールして試合終了。2点のビハインドを跳ね返した前回王者が劇的な逆転勝利を収め、ベスト8進出を決めた。

試合後にはメッシが重圧を物語る歓喜の涙を流し、勝利の余韻に浸っていた。

1回戦のカーボベルデ戦に続き、大激闘の末勝利で勝ち進んだアルゼンチンは、2試合連続フル出場のメッシを始め、攻守にハッスルするプレースタイルのチームは疲労からは逃れられないだろう。

それでも前回大会王者ながら、間違いなく今大会最も勢いのあるチームと言える試合を繰り広げてきたアルゼンチン。次戦はスイス vs コロンビアの勝者と激突する。





FIFAワールドカップ2026 得点ランキング ※7/8時点

1.リオネル・メッシ（アルゼンチン）：8ゴール

2.アーリング・ハーランド（ノルウェー）：7ゴール

2.キリアン・エンバペ（フランス）：7ゴール

4.ハリー・ケイン（イングランド）：6ゴール

5.イスマイラ・サール（セネガル）：4ゴール

5.ウスマン・デンベレ（フランス）：4ゴール

5.ミケル・オヤルサバル（スペイン）：4ゴール

5.ジュード・ベリンガム（イングランド）：4ゴール

5.フリアン・キニョネス（メキシコ）：4ゴール

5.ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル）：4ゴール





＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

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・決勝トーナメント（ノックアウトステージ）

・グループリーグ（グループステージ）