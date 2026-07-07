YouTubeチャンネル「鉄道ビジネスカジュアル 交通」が、「【鉄道七不思議】～関東人から見た～関西私鉄の七不思議」と題した動画を公開した。動画では、平成鐵郎氏が関東の視点から見た関西私鉄の独自性と、その背景にある歴史的経緯について解説している。

関東人から見ると、関西の私鉄は「謎」だらけ！？

「なぜ関西の私鉄はレール幅が広いのか？」
「なぜ阪急大阪梅田駅のような、ヨーロッパ風の巨大ターミナルが街のど真ん中に存在するのか？」
「そして、なぜかつて関西の私鉄ばかりがこぞってプロ野球球団を所有していたのか？」

実はこれらの「鉄道七不思議」の背景には、当時の国との熾烈な駆け引きや、関東とは全く異なる独自のビジネス戦略が隠されています。単なる路線の違いにとどまらない、関西ならではの都市発展の裏側とは……？

複雑な歴史的経緯や立地の違いも、当時の面影を残す現地の映像や、直感的にわかる路線図解を交えれば一目瞭然！テキストだけでは味わえない、関西私鉄の壮大なスケール感が動画ならスッと理解できます。

隠された核心の理由や、圧巻のターミナル駅の実際の様子は、ぜひこちらの動画本編でご確認ください！

YouTubeの動画内容

01:49

なぜ関西私鉄のレールは幅が広いのか
07:23

大阪環状線の内側にターミナル駅がある理由
14:35

なぜ大阪の地下鉄と直通運転ができないのか
19:00

ターミナル駅がヨーロッパ風なのはなぜか
22:37

関西私鉄がプロ野球球団を持っていた理由

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