コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンの「コメダ珈琲店」が、夏の新作ケーキ3種を7月7日から期間限定で発売します。

【画像】“逆詐欺”ビジュアルに要注意！ コメダ夏の新作ケーキ3種を見る！（画像4枚）

春に大バズりしたコメダのケーキ・夏の新作！

新作ケーキは、「ご褒美レアチーズ」「氷点下ショコラ」「紅茶日和」がラインアップ。

「ご褒美レアチーズ」は、北海道産のクリームチーズとクリームを合わせた、ふわりと軽やかなケーキ。天面のマンゴーソースには、「マンゴーの王様」とも呼ばれる香り高いアルフォンソマンゴーのピューレを使用。トロピカルな甘みがチーズの酸味と調和し、全体をバランスよくまとめています。

「氷点下ショコラ」は、凍ったまま楽しむ、ひんやり冷たいショコラケーキ。昨年も販売され、新しくなって再登場します。新たにガナッシュの層を加えることでコクと深みを引き出し、チョコの味わいをよりしっかりと感じられる仕上がりとなっています。天面にコーティングされたココアソースの苦みが、甘さの中にほどよいアクセントを加えています。

「紅茶日和」は、コロンとした形がかわいいモンブラン。どこを食べてもアールグレイの香りが広がる、紅茶が主役のケーキです。スポンジには茶葉を練り込み、中と外のクリームにもアールグレイの華やかな風味が加えられています。トッピングと、クリーム内のレモンダイスが食感のアクセントとなっています。

価格は各530〜590円（税込み）で、店舗により異なります。いずれも一部店舗を除く、全国のコメダ珈琲店で、10月中旬（予定）まで販売されます。

コメダ珈琲店では、3月から展開されていた春のケーキ4種、「キャラメル サレ」「くちどけカッサータ」「抹茶の雫」「THEベイクドチーズ」がSNS上で大きな話題になりました。

特に「くちどけカッサータ」の人気が高く、「500円台は安い」「このクオリティでこのお値段は本当にお得」「爽やかな味」「ドライフルーツ盛り盛りでめちゃうま」と大好評となりました。

さらに、「コメダ、カットケーキまで予想よりデカいとは思わなかった」「やっぱりメニュー写真で見るよりデカい」「ボリュームあって満足感ある」とケーキのボリューム感も注目されています。

夏の新作ケーキには、「コメダのケーキ3種類とも気になる！」「全部食べたい」「氷点下ショコラが気になっています」「夏のケーキ、紅茶ケーキあるのアツい」「紅茶のモンブラン目をつけてます」と期待する声が寄せられています。