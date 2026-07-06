トニセン、キンプリ、乃木坂46、Number_iらの出演決定！ 来週の『CDTVライブ！ライブ！』
7月13日19時から放送される『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、出演アーティストと歌唱曲が発表された。
【写真】Number_i平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太、初夏の銀座にクールに降臨
20th Centuryは、人気アニメのオープニングテーマとして書き下ろし、トニセンらしい大人な魅力と疾走感あふれる「僕らが上書きする世界」、timeleszは佐藤勝利のアニメーション初主演映画の主題歌にも決定している「消えない花火」、King ＆ Princeはほろ苦さと甘さの両面が表現されている夏らしいラブソング「So Honey」を、それぞれフルサイズでテレビ初披露。
乃木坂46は5期生の一ノ瀬美空が初の表題曲センターを務め、大胆でパンクな世界観の楽曲「是非に及ばず」、≠MEは12th両A面シングルの表題曲で、“恋より上の究極呪縛ソング”として話題の「愛くださいませ」、KiiiKiiiはインターネットの「404 Not Found（ページが見つかりません）」をコンセプトとして再解釈した「404（New Era）」をフルサイズテレビ初パフォーマンス。
さらに、Number_iは遊び心と攻撃的なサウンドが同居する中毒性の高い最新曲「BUGS LIFE」をテレビ初披露のフルサイズで届ける。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
KiiiKiii「404（New Era）」
King ＆ Prince「So Honey」
timelesz「消えない花火」
20th Century「僕らが上書きする世界」
Number_i「BUGS LIFE」
乃木坂46「是非に及ばず」
≠ME「愛くださいませ」
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて7月13日19時放送。
【写真】Number_i平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太、初夏の銀座にクールに降臨
20th Centuryは、人気アニメのオープニングテーマとして書き下ろし、トニセンらしい大人な魅力と疾走感あふれる「僕らが上書きする世界」、timeleszは佐藤勝利のアニメーション初主演映画の主題歌にも決定している「消えない花火」、King ＆ Princeはほろ苦さと甘さの両面が表現されている夏らしいラブソング「So Honey」を、それぞれフルサイズでテレビ初披露。
さらに、Number_iは遊び心と攻撃的なサウンドが同居する中毒性の高い最新曲「BUGS LIFE」をテレビ初披露のフルサイズで届ける。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
KiiiKiii「404（New Era）」
King ＆ Prince「So Honey」
timelesz「消えない花火」
20th Century「僕らが上書きする世界」
Number_i「BUGS LIFE」
乃木坂46「是非に及ばず」
≠ME「愛くださいませ」
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて7月13日19時放送。