Jリーグ『ポケモン』コラボ開催 全60クラブのパートナーポケモン発表【まとめ】
Jリーグと人気コンテンツ『ポケットモンスター』（ポケモン）のコラボレーションが決定し、全国60クラブそれぞれのクラブパートナーポケモンが発表された。
【画像】Jリーグ試合会場で配布される『ポケモン』エコバッグ
Ｊリーグは8月7日に開幕する「２０２６／２７明治安田Ｊリーグ」の開催を記念し、今年30周年を迎えたポケモンと「EVOLUTION！〜Ｊリーグは、進化する。〜」をテーマにタイアップし、全国60クラブで“ポケモンＪリーグフェス”を開催。
8月開幕へのシーズン移行によるＪリーグの”進化”にちなみ、全60クラブには個性豊かな60匹の”進化”したポケモンたちがクラブパートナーポケモンとして、来場者プレゼントやオリジナルグッズ販売、各種イベントを通して盛り上げていく。
■J1
鹿島アントラーズ：リザードン
浦和レッズ：ガオガエン
柏レイソル：エレザード
東京ヴェルディ：ジュナイパー
川崎フロンターレ：イルカマン
清水エスパルス：パーモット
京都サンガF.C.：ゲンガー
セレッソ大阪：チェリム
ファジアーノ岡山：ケンホロウ
アビスパ福岡：スピアー
水戸ホーリーホック：ボーマンダ
ジェフユナイテッド千葉：パルスワン
FC東京：ソウブレイズ
FC町田ゼルビア：ゲッコウガ
横浜F・マリノス：マリルリ
名古屋グランパス：バクフーン
ガンバ大阪：レントラー
ヴィッセル神戸：ヘルガー
サンフレッチェ広島：ガチグマ
V・ファーレン長崎：ラグラージ
■J2
北海道コンサドーレ札幌：ヨルノズク
ベガルタ仙台：ウォーグル
モンテディオ山形：ツンベアー
栃木シティ：ネギガナイト
横浜FC：ピクシー
ヴァンフォーレ甲府：グラエナ
カターレ富山：ゴーゴート
藤枝MYFC：ニドキング
FC今治：ホエルオー
大分トリニータ：カメックス
ヴァンラーレ八戸：カラマネロ
ブラウブリッツ秋田：キングドラ
いわきFC：アマルルガ
RB大宮アルディージャ：エンブオー
湘南ベルマーレ：エンペルト
アルビレックス新潟：スワンナ
ジュビロ磐田：チルタリス
徳島ヴォルティス：ニョロボン
サガン鳥栖：ポリゴンＺ
テゲバジャーロ宮崎：グランブル
■J3
福島ユナイテッドFC：バシャーモ
ザスパ群馬：ゴロンダ
松本山雅FC：バンギラス
ツエーゲン金沢：ムクホーク
レイラック滋賀FC：ナマズン
奈良クラブ：メブキジカ
レノファ山口FC：カエンジシ
愛媛FC：ファイアロー
ギラヴァンツ北九州：キマワリ
鹿児島ユナイテッドFC：バクーダ
栃木SC：ゴウカザル
SC相模原：ナットレイ
AC長野パルセイロ：カミツオロチ
FC岐阜：メガニウム
FC大阪：アシレーヌ
ガイナーレ鳥取：エルレイド
カマタマーレ讃岐：モジャンボ
高知ユナイテッドSC：マフィティフ
ロアッソ熊本：ギャロップ
FC琉球：マンタイン
【画像】Jリーグ試合会場で配布される『ポケモン』エコバッグ
Ｊリーグは8月7日に開幕する「２０２６／２７明治安田Ｊリーグ」の開催を記念し、今年30周年を迎えたポケモンと「EVOLUTION！〜Ｊリーグは、進化する。〜」をテーマにタイアップし、全国60クラブで“ポケモンＪリーグフェス”を開催。
■J1
鹿島アントラーズ：リザードン
浦和レッズ：ガオガエン
柏レイソル：エレザード
東京ヴェルディ：ジュナイパー
川崎フロンターレ：イルカマン
清水エスパルス：パーモット
京都サンガF.C.：ゲンガー
セレッソ大阪：チェリム
ファジアーノ岡山：ケンホロウ
アビスパ福岡：スピアー
水戸ホーリーホック：ボーマンダ
ジェフユナイテッド千葉：パルスワン
FC東京：ソウブレイズ
FC町田ゼルビア：ゲッコウガ
横浜F・マリノス：マリルリ
名古屋グランパス：バクフーン
ガンバ大阪：レントラー
ヴィッセル神戸：ヘルガー
サンフレッチェ広島：ガチグマ
V・ファーレン長崎：ラグラージ
■J2
北海道コンサドーレ札幌：ヨルノズク
ベガルタ仙台：ウォーグル
モンテディオ山形：ツンベアー
栃木シティ：ネギガナイト
横浜FC：ピクシー
ヴァンフォーレ甲府：グラエナ
カターレ富山：ゴーゴート
藤枝MYFC：ニドキング
FC今治：ホエルオー
大分トリニータ：カメックス
ヴァンラーレ八戸：カラマネロ
ブラウブリッツ秋田：キングドラ
いわきFC：アマルルガ
RB大宮アルディージャ：エンブオー
湘南ベルマーレ：エンペルト
アルビレックス新潟：スワンナ
ジュビロ磐田：チルタリス
徳島ヴォルティス：ニョロボン
サガン鳥栖：ポリゴンＺ
テゲバジャーロ宮崎：グランブル
■J3
福島ユナイテッドFC：バシャーモ
ザスパ群馬：ゴロンダ
松本山雅FC：バンギラス
ツエーゲン金沢：ムクホーク
レイラック滋賀FC：ナマズン
奈良クラブ：メブキジカ
レノファ山口FC：カエンジシ
愛媛FC：ファイアロー
ギラヴァンツ北九州：キマワリ
鹿児島ユナイテッドFC：バクーダ
栃木SC：ゴウカザル
SC相模原：ナットレイ
AC長野パルセイロ：カミツオロチ
FC岐阜：メガニウム
FC大阪：アシレーヌ
ガイナーレ鳥取：エルレイド
カマタマーレ讃岐：モジャンボ
高知ユナイテッドSC：マフィティフ
ロアッソ熊本：ギャロップ
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