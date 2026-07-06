日本人インスタフォロワー数トップ美女、ミニ丈ワンピ×サンダル姿に反響
世界的グループ・TWICEメンバーのMOMO（モモ）が6日までにInstagramを更新し、夏らしいワンピースにサンダルという姿を公開し、ファンを魅了した。
【写真】脚長っ！ TWICEモモ、美脚丸出しサマースタイル
モモは「Summer essentials from Miu Miu.」と英語でつづるとともに、イタリアのラグジュアリーブランドのミニ丈のワンピース姿を公開。次の投稿では、同じスタイリングで階段に腰を降ろしている姿を公開している。足元はサンダルという軽装だ。
スタイルの良さも際立つモモのサマースタイルに、コメント欄には「だいすき」「本当にきれい…」といった日本語のコメントのみならず、世界各国からの声が寄せられている。
■MOMO（モモ）
1996年11月9日生まれ。京都府出身。2015年韓国のオーディション番組『SIXTEEN』に出演。同年10月に9人組ガールズグループTWICEのメンバーとしてデビュー。2023年にはTWICEの日本人メンバーでもあるサナ、ミナと3人で結成したサブユニットMISAMOとしてミニアルバムをリリースしている。Instagramのフォロワーは1560万を超え、日本人ではメンバーのサナに300万フォロワー近い差を付けて1位に君臨している。
引用：「TWICE・MOMO」Instagram（@momo）
【写真】脚長っ！ TWICEモモ、美脚丸出しサマースタイル
モモは「Summer essentials from Miu Miu.」と英語でつづるとともに、イタリアのラグジュアリーブランドのミニ丈のワンピース姿を公開。次の投稿では、同じスタイリングで階段に腰を降ろしている姿を公開している。足元はサンダルという軽装だ。
■MOMO（モモ）
1996年11月9日生まれ。京都府出身。2015年韓国のオーディション番組『SIXTEEN』に出演。同年10月に9人組ガールズグループTWICEのメンバーとしてデビュー。2023年にはTWICEの日本人メンバーでもあるサナ、ミナと3人で結成したサブユニットMISAMOとしてミニアルバムをリリースしている。Instagramのフォロワーは1560万を超え、日本人ではメンバーのサナに300万フォロワー近い差を付けて1位に君臨している。
引用：「TWICE・MOMO」Instagram（@momo）