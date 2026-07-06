「お金だけ請求してきた！」フジモン、娘からお金を無心される!? 「正直こういう子供好きになれない」
お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史さんは7月5日、自身のInstagramでストーリーズを更新。娘とのLINEのやりとりを公開しました。
【画像】娘がLINEをしてきた理由とは？
続けて娘は「卒業お祝いのトイ・ストーリーのグッズのお金をもらいに行きたいからパパんちに」と用件を伝え、藤本さんは「お金だけ請求してきた！」とコメントを添えています。
最後は「とりあえず明日いくね」のメッセージに、藤本さんが「急にめんどくさなってる！」とコメントを添えて締めくくっています。今回の一連のやりとりからは親子の仲の良さが伝わってくるようです。
ネット上では、「いい親子だなフジモンとフジモン子」「毒舌娘が強すぎるww」「笑いのDNAはしっかり受け継がれてる」など好意的な声が寄せられています。一方で「正直こういう子供好きになれない。母親に似ちゃったんだろうな」と、厳しい声も。藤本さんの今後の投稿も楽しみですね。(文:五六七 八千代)
【画像】娘がLINEをしてきた理由とは？
「お金だけ請求してきた！」藤本さんはストーリーズで、娘から送られてきたLINEを投稿。娘から「パパ明日何してるの？」と聞かれた藤本さんが「明日お昼から夕方までお仕事だよ！ どうした？」と返信しています。その後も娘が「お昼何時から」「朝は何時までいる？」と質問を重ね、藤本さんが「11時30分までいてるよー」と返すと、娘は「じゃあ明日11時ぐらいに行くね」と返信しました。
娘とのLINEを続けて公開続けて公開したストーリーズでは、藤本さんが「いやパパの顔見たいとかないの？」と問い掛けると、娘は「誰でも顔は見るでしょ」「Ｖチューバかよ」と返信。「いいツッコミしてんじゃねーよ！」と返すと、娘からは「お口がお悪いよパパ」とたしなめられる一幕もありました。
最後は「とりあえず明日いくね」のメッセージに、藤本さんが「急にめんどくさなってる！」とコメントを添えて締めくくっています。今回の一連のやりとりからは親子の仲の良さが伝わってくるようです。
ネット上では、「いい親子だなフジモンとフジモン子」「毒舌娘が強すぎるww」「笑いのDNAはしっかり受け継がれてる」など好意的な声が寄せられています。一方で「正直こういう子供好きになれない。母親に似ちゃったんだろうな」と、厳しい声も。藤本さんの今後の投稿も楽しみですね。(文:五六七 八千代)