イ・ジェウク×シン・イェウン、2人が紡ぐ癒しと愛の物語…最終回目前の『孤島のエリートドクター』今こそイッキ見したい魅力に迫る

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『還魂』で見せた高い演技力で人気爆発！イ・ジェウクが医師役に初挑戦

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シン・イェウンが天真爛漫な看護士を魅力たっぷりに熱演！

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美しい島の風景にほっこり！ギャップ萌えの胸キュンシーンも満載

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サブカップルも尊い！もうひとつのラブストーリーに注目

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すれ違いの先に待つ結末は？ジイとハリの恋の行方に注目

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■配信情報『孤島のエリートドクター』Disney＋（ディズニープラス）で独占配信中全12話／毎週月曜日・火曜日に配信【ストーリー】韓国屈指の名門大学でトップクラスの形成外科医を目指し、ひたむきに努力を重ねてきた青年ト・ジイ。感情を閉ざし、成功だけを追い続けてきたジイだったが、兵役の一環として思いがけず韓国の離島・ピョンドン島へ1年間派遣されることに。深いトラウマを抱える彼にとって、海に囲まれた島は逃げ場のない“巨大な檻”でしかなかった。遠慮なく距離を詰めてくる住人たちや、襲い掛かる⾍の⼤群など、不慣れな島の⽣活に苦しむ中出会ったのは、優しい笑顔の裏に秘密を抱えた看護師ユク・ハリ。島へ移り住んできた彼⼥との出会いが、凍りついていたジイの⼼を少しずつ溶かしていく――。【キャスト】イ・ジェウク 『偶然見つけたハル』『予期せぬ相続者』『還魂』シン・イェウン 『ジョンニョン：スター誕生』『代理リベンジ』『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』【スタッフ】監督：イ・ミョンウ 『熱⾎司祭』『コンビニのセッピョル』脚本：キム・ジス 『世⼦＜セジャ＞が消えた〜禁じられた愛〜』（C）KT Studio Genie Co., Ltd.■関連サイト