7月1日に「文春オンライン」で報じられた俳優・佐藤二朗（57）による、女優・橋本愛（30）に対する“ハラスメント疑惑”騒動。佐藤サイドは報道に対して真っ向から反論し、橋本に対するバッシングも過熱するなか、ある“当事者”が声を上げた。

記事によると、騒動の発端は、6月23日に最終回を迎えた佐藤と橋本のW主演ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）の撮影現場だった。橋本は過去に受けたセクハラ被害でトラウマを抱えており、ドラマの撮影に際して身体接触を制限するようフジテレビ側に求めていたのだが、その事実が制作側の判断で佐藤に伏せられ、撮影中のシーンで佐藤と接触したことによりトラブルに発展。その後、佐藤が橋本の楽屋を訪れ、キャリアを全否定するような発言をしたことが、同局が外部の弁護士に依頼した調査の結果、ハラスメントと認定されたという。

これに対して、佐藤の所属事務所は公式HPで声明を発表し、《当該記事には、事実とは異なる内容や、一方の見解を中心として構成されている部分が多々含まれており、弊社としては、その内容を到底受け入れることはできません》と反論した上で、佐藤が楽屋を訪れたことを認めつつも、専門家からはハラスメントと認められなかったと説明。佐藤本人も、3日までにXを更新し、このように不快感をあらわにしていた。

《勿論、偏った記事とは思ってましたが、ここまでとは。ステレオタイプの「か弱い若い女性」と「典型的な昭和のパワハラオヤジ」を完全に創作してる。最大級の「注意」や「警戒」が必要と痛感していた僕が、そんな態度を取れる訳がない。自分の身を守る為にも。嘘はやめて下さい》

いっぽう、報道後は沈黙を貫く橋本だが、SNSでは彼女に対するバッシングが過熱。橋本と共演俳優との身体接触を伴った他の出演作品と比較して、“なぜ今回はNGなのか”という指摘や、橋本サイドが文春にリークして佐藤を“陥れた”との根拠のない憶測も飛び交った。橋本のインスタグラムのコメント欄は閉鎖されるなど、相当な数の批判が寄せられていた。

こうした事態を受けて、ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）などの作品で知られる著名脚本家・野木亜紀子氏は3日に更新したXで、橋本に対するバッシングをけん制。あくまでも“映像制作現場における一般的な話”と前置きした上で、《「台本にない、アドリブでの身体接触は事前に言ってほしい」と役者が言うのは現代において特段珍しい話ではない》と述べた。

そのほか、橋本の意向が佐藤に伏せられていた点について、《つまり番組側が「伝えなくてもこのドラマなら大丈夫だろう」と作品性を含めて判断したということなので、この点において女性俳優側が責められる謂れはない》と指摘。

クランクイン前に佐藤が把握できる状況が作られなかったことは、佐藤に対しても失礼だと述べたほか、《女性俳優としたってこんなこと表に出したい話ではなかっただろうし、女性俳優側が男性俳優を潰そうとしているかのような言説はおかしい。男性俳優が全て悪い！という書き方をした文春を責めるのならまだしも、女性俳優をバッシングするのは筋違いです》などと訴えた。

そんななか、今回の騒動の“当事者”も本格的に声を上げ始めた。それは、『夫婦別姓刑事』の脚本を担当した矢島弘一氏（50）だ。

矢島氏といえば、「文春オンライン」の報道当日、Xに《事実と解釈が捻じ曲げられていて、めちゃくちゃ悔しい》《この悔しさを何処にぶつければ良いのだろう。絶対に違うのに。誰も幸せにならん》と連投。佐藤が自身の見解と合わせてリポストしていたため、一連の投稿は大きな反響を呼んでいた。

そして、矢島氏は5日、ニュースレタープラットフォーム「theLetter」で《当事者である私が話せること》と題した記事を公開し、騒動に具体的に言及。《この状況で何を語っても、きっと誤解が生じ、私が伝えたいこととは違う方向へ進む。違う方向へ進めば進むほど、私は苦しい。そんな苦しみに耐えるだけの心を、私は残念ながら持ち合わせていない》と胸中を綴った。

続けて、《脚本家である私は 作品の中の登場人物を通して想いを届けることはできる方だと思ってはいるが 自分の言葉で語るだけの器も、実力も持ち合わせていない》と吐露。その点、同業の野木氏は、先述したように積極的に騒動に関する見解を発していたが、これを矢島氏は《野木亜希子氏のように自分の言葉を文字に起こせる人を尊敬する》（引用ママ）と評しつつ、こう述べた。

《ただ正直申すと、いい迷惑である。野木さん程の人が語ればそりゃ食いつく。また騒ぎが大きくなる。ネットにも取り上げられる。そのおかげで、今度は私が野木さんと比較される。「自分の言葉で語る野木さん凄い。それに比べて何も語らない矢島・・・」 余計なお世話である》

矢島氏は、ドラマと関りのない有識者がどれだけ見解を述べたとしても、それは《「持論以上」にはならない》とし、《今回起きた「本当のこと」は、あの作品に関わった当事者にしかわからない。あなたたちが語る持論は、あなたたちの現場であって今回のドラマはあなたたちの現場ではないのだ》と訴えた。そして、今回の記事を公開した真意を以下のように説明。

《このまま何も語らず、終息に進めばと願ってはいるものの、今回の作品で同じ方向を向き、意見を交わし、作品が終わってからも酒と意見を交わした尊敬する俳優が傷付いている姿を見て私はどうしても自分の言葉を書きたくなった》

以降、3000字以上にわたって矢島氏の言葉が記されているのだが、この部分はメンバーシップ限定。矢島氏によると、決して一方の俳優の肩を持ったり、否定するようなものではなく、すべての関係者に敬意を込めて記された内容だという。