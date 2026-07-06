“20世紀最後の正統派アイドル”52歳現在の姿 ひいき球団OBイベントで笑顔
歌手、女優の高橋由美子が6日にInstagramを更新。日本プロ野球界のレジェンドとのオフショットを披露した。
【写真】高橋由美子、今なお美しい撮り下ろしカット
高橋が投稿したのは千葉ロッテマリーンズに所属し「ミスターサブマリン」の愛称で親しまれた渡辺俊介と、西武ライオンズや中日ドラゴンズで活躍し、野球解説者として活躍中の和田一浩のトークライブでのオフショット。
複数公開されている写真には、トークライブのデジタル看板の前で笑顔で佇む姿や、高橋がひいきの千葉ロッテマリーンズのユニフォームを着て渡辺、和田と並ぶ集合ショットが収められている。
彼女の投稿にファンから多数の「いいね！」が集まっている。
■高橋由美子（たかはし ゆみこ）
1974年1月7日生まれ。埼玉県出身。1990年にシングル『Step by Step』で歌手デビュー。“20世紀最後の正統派アイドル”と評される。以降『南くんの恋人』（テレビ朝日系）や『ショムニ』シリーズ（フジテレビ系）といったテレビドラマや映画、舞台でも活躍している。
引用：「高橋由美子」Instagram（@good_p.izm）
【写真】高橋由美子、今なお美しい撮り下ろしカット
高橋が投稿したのは千葉ロッテマリーンズに所属し「ミスターサブマリン」の愛称で親しまれた渡辺俊介と、西武ライオンズや中日ドラゴンズで活躍し、野球解説者として活躍中の和田一浩のトークライブでのオフショット。
複数公開されている写真には、トークライブのデジタル看板の前で笑顔で佇む姿や、高橋がひいきの千葉ロッテマリーンズのユニフォームを着て渡辺、和田と並ぶ集合ショットが収められている。
■高橋由美子（たかはし ゆみこ）
1974年1月7日生まれ。埼玉県出身。1990年にシングル『Step by Step』で歌手デビュー。“20世紀最後の正統派アイドル”と評される。以降『南くんの恋人』（テレビ朝日系）や『ショムニ』シリーズ（フジテレビ系）といったテレビドラマや映画、舞台でも活躍している。
引用：「高橋由美子」Instagram（@good_p.izm）