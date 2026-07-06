お笑いコンビ「シソンヌ」のじろう（47）と長谷川忍（47）が4日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）に出演。じろうが本名を明かす場面があった。

ともに26歳で吉本興業の養成所NSCに入学し出会ったコンビ。入学前、じろうは「インディーズでコント劇団みたいなのに入ってた」が、フリーでの活動に限界を感じ「吉本に入ってダメだったら諦めようと思って。諦めるために入った」と明かした。

長谷川も芸人を目指して上京し「NSC行って、いい相方が見つからなかったら諦めて田舎に帰れるなってことで」と、互いに背水の陣だったことを明かした。

NSC内で、じろうは人気者だったといい、長谷川は「いろんな人とコンビめっちゃ組んでたんです、多分断れないんです」。この証言にじろうは「かわいそうで」と当時の心境をぶっちゃけ笑いを誘い「一発ギャグやりまくるピン芸人の子がM-1にどうしても出たいから。（自分の名前は）大河原って言うんですけど、“大河原さん一緒に出てくれませんか？”って言われて。むちゃくちゃ出たくなかったんですけど」と本名を明かしながら振り返った。