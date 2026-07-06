「スマートEX」で予約したのに、スマホの充電が切れて改札前で立ち往生！紙の切符をもう一度買い直すしかないのでしょうか…？「電子チケット」を利用する際の注意点を解説！

スマホが使えなくても予約が消えるわけではない

スマートEXで予約した新幹線は、スマホの充電が切れたからといって予約自体が消えるわけではありません。予約はスマートEXのシステム上に残っています。そのため、条件を満たせば、駅で手続きして乗車できる可能性があります。

交通系ICカードをスマートEXに登録している場合は、そのICカードを新幹線改札機にタッチして乗車できます。スマホ画面を見せる必要はありません。あらかじめQRチケットの印刷を持参した場合は、改札機にかざすだけで乗車できます。

一方、スマホでQRチケットを使う予定だった場合や、ICカードを登録していない場合は、スマホが使えないとQRコードを表示できません。その場合は、駅の指定席券売機や窓口できっぷを受け取る方法を確認します。

ただし、受け取りにはEX予約専用ICカード、受取コード、ログイン時のパスワードなどが必要になる場合があります。何も分からない状態では、駅係員も確認に時間がかかります。



買い直す前に券売機や窓口で相談する

スマホの充電が切れたからといって、慌てて新しいきっぷを買う前に、まず駅係員に相談しましょう。すでに予約と支払いが完了しているなら、二重に買ってしまう可能性があります。

指定席券売機では、スマートEXの予約を紙のきっぷとして受け取れる場合があります。スマートEXのWebサイトでは、きっぷの受取に必要なものは「受取コード」と「スマートEXログイン時のパスワード（4～8桁の英数記号）」であると案内しています。充電切れで確認できない場合は、窓口で状況を説明しましょう。

もし発車時刻が近い場合は、手続きに時間がかかることがあります。乗り遅れそうなときは、係員に早めに伝えましょう。通常、スマートEXでは商品や条件によって予約変更できる場合もありますが、スマホが使えない場合、通常の場合とは異なる可能性があります。

どうしても予約確認ができず、新たにきっぷを買うしかない場合もあります。その場合でも、後で払い戻しできるかは予約内容や使用状況によって異なります。自己判断せず、駅やスマートEXの案内に従いましょう。



電子チケットは充電とログイン情報の備えが大切

スマートEXは便利ですが、スマホに依存しすぎると、充電切れ、通信不良、アプリ不具合、機種変更時のログイン忘れで困ることがあります。特に出張や帰省など時間に余裕がない移動では、事前準備が重要です。

まず、スマホの充電を十分にしておきましょう。長距離移動の日はモバイルバッテリーを持つと安心です。通信不良対策としては、混雑する駅に着く前に予約画面やQRコードを確認し、スクリーンショットを保存しておく方法もあります。スクリーンショットの利用については、公式に推奨されています。

交通系ICカードを持っている人は、スマートEXに登録しておくと便利です。スマホ画面を出さずに改札を通れるため、充電切れリスクを減らせます。ただし、在来線改札を通過する場合やICカード残高が必要な場面もあるため、残高確認も忘れないようにしましょう。

受取コードやログインパスワードを確認し、メモで持ち歩いておくと安心です。紙に控える場合は、個人情報の管理に注意しましょう。便利な電子チケットほど、万一の対応を準備しておくことが大切です。



まとめ

スマートEXで予約した新幹線に乗る前にスマホの充電が切れても、すぐ紙の切符を買い直す必要があるとは限りません。

予約は残っているため、交通系ICカードで乗車できる場合や、指定席券売機・窓口できっぷを受け取れる場合があります。ただし、受取コードやログインパスワードが分からないと、確認に時間がかかることがあります。発車時刻が近い場合は、早めに駅係員へ相談しましょう。

電子チケットを使うなら、充電、モバイルバッテリー、交通系ICカード登録、予約情報の控えを準備しておくと安心です。スマートEXは便利なサービスですが、スマホが使えない場合の対応も知っておくことで、改札前で慌てずに済みます。



出典

スマートEX スマートEXとは

スマートEX 乗車ガイド きっぷの受取方法・箇所

EX旅パック・EX旅先予約 よくあるご質問 スマートフォン忘れ・電池切れ、電波が繋がらず、新幹線乗車用のQRチケットが表示できない場合、どうしたらいいですか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー