34歳ネイマールがブラジル代表引退へ「W杯優勝に挑戦したが、ここで終わりだ」
34歳のネイマールは、グループステージ第3節スコットランド代表戦で今大会初出場。ラウンド16のノルウェー戦では67分から途中出場すると、後半アディショナルタイムにPKを決めたものの、チームを勝利へ導くことはできなかった。
ネイマールは試合後に「（ワールドカップ優勝に）挑戦したが、ここで終わりだ」とコメントし、ブラジル代表からの引退を示唆した。また「ここで始まり、ここで終わった」ともコメント。ノルウェー戦の舞台はアメリカのニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム。このスタジアムは2010年8月のアメリカ代表戦でネイマールがブラジル代表デビューを飾った思い出の地だった。ネイマールはブラジル代表通算130試合に出場し、歴代最多80得点59アシストを記録している。
【ハイライト動画】ブラジルを粉砕したのはノルウェーの“怪物”！
ノルウェー🇳🇴が開始早々ネットを揺らすも…— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 5, 2026
判定は惜しくもオフサイド
🏆️#FIFAワールドカップ ラウンド16
🆚ブラジル×ノルウェー
📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/rXHFrNpehl
ノルウェー🇳🇴の守護神ニーランが圧巻のPKストップ！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 5, 2026
ビッグセーブでブラジル🇧🇷に先制点を許さず🖐️
🏆️#FIFAワールドカップ ラウンド16
🆚ブラジル×ノルウェー
📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/Kwmgmnk17o
ブラジル🇧🇷がカウンターから決定機！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 5, 2026
ヴィニシウス・ジュニオールの芸術的なスルーパスから
最後はエンドリッキがシュートを放つもわずかに枠の外
🏆️#FIFAワールドカップ ラウンド16
🆚ブラジル×ノルウェー
📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/Asgu8CK9d4
怪物の一撃が炸裂！！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 5, 2026
ハーランドのヘディングでノルウェー🇳🇴がついに均衡を破る🔥
🏆️#FIFAワールドカップ ラウンド16
🆚ブラジル×ノルウェー
📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/HELEASKW92
またしてもハーランド！！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 5, 2026
準々決勝進出を大きく手繰り寄せる衝撃のゴラッソ🔥🔥
🏆️#FIFAワールドカップ ラウンド16
🆚ブラジル×ノルウェー
📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/6PyVCHg7ld
ブラジル🇧🇷が後半ATに1点を返す！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 5, 2026
ネイマールが冷静にPKを沈め1点差に🔥
🏆️#FIFAワールドカップ ラウンド16
🆚ブラジル×ノルウェー
📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/X61BYLt6aq