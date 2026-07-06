ドジャース戦、初回無死で敵将退場の異例事態 8連敗中パドレス側が判定に怒り…試合開始3球でまさか
本拠地パドレス戦
米大リーグ・ドジャースは5日（日本時間6日）、本拠地でパドレスと対戦。初回、ドジャース先発が3球投げたところでパドレスのクレイグ・スタメン監督らが退場処分に。パドレスは開始わずか数分で指揮官を欠くという、異例の事態になった。
1回表、パドレスの1番打者タティスJr.の打席だった。2球目にバットを出しかけて止めたが、スイングの判定で2ストライクに。パドレスベンチは抗議するも認められなかった。このあと、ドジャースの先発シーハンが3球目を投じた直後に、ニック・マーリー球審はパドレスベンチへ向かって退場のリアクションをした。
米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のケイティ・ウー記者のXによると、判定に怒ったスタメン監督とライアン・ゴインズ内野守備コーチが退場になったという。「ちなみにパドレスは今日の試合開始時点で、今季ワーストの8連敗中」「今日は面白い試合になりそうだ」などと伝えられている。
この試合に大谷翔平投手は「1番・DH」で先発。パドレスとの4連戦最終戦、スイープを目指す。パドレスは連敗脱出をかけ、JP.シアーズが先発マウンドに上がっている。
（THE ANSWER編集部）