鈴木福が台湾旅行に行った際、偶然隣に座っていた芸能人一家について言及する一幕があった。

【映像】鈴木福が驚いた水着美女

これは7月7日（火）夜9時よりスタートするABEMAオリジナル新番組『シャッフルアイランド Season7』の合同取材会での一コマ。同番組では、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、本能のままに恋愛をしていく。

スタジオMCはニューヨーク屋敷、峯岸みなみ、ゆきぽよ、鈴木福が続投となり、合同取材会にも参加した。最新シーズンの配信開始日が7月7日の七夕であることにちなみ「これまで出会いで運命だなと思ったことは？」と質問が飛ぶと、鈴木は「旅行に行った時の話なんですけど、去年の年始に台湾に行ったら、隣に座っていた家族が鈴鹿央士の家族でした」と明かした。

続けて鈴木が「元々友達で、向こうはご家族でいて、僕も家族で行って。家族同士で写真を撮りました」とエピソードを話すと、屋敷は「海外で会うとテンション上がるよなぁ」とコメント。

そんな屋敷は前作のSeason6からMCに参加した鈴木の存在を喜んでいるという。峯岸が「福くんがメンバーに参加してくれたことで、屋敷さんがもっと楽しそうになって。（女性ばかりで）肩身が狭かったのが、福くんという理解者が入って、男同士の良い関係を築いてるというか。ファミリーで（VTRを）見ている感じになった」と伝えると、屋敷は「確かにね」と納得していた。

テキスト・撮影：中山洋平