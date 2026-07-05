ホロライブ・さくらみこ、救急搬送された“後輩”の様子を報告「正直心配はずっとある」
「ホロライブ」所属のVTuber・さくらみこさんが、5日までにチャンネルを更新。先日病気で救急搬送された、後輩・常闇トワさんの様子をファンに報告し反響が集まっている。
【動画】さくらみこさんが活動一時休止中の常闇トワさんの様子を報告（22：58ごろ）
ホロライブ4期生のトワさんは、先日メニエール病の疑いで救急搬送されており、現在は大事をとって活動を一時休止している。
みこさんはそんな彼女の様子を見てきたようで「みこも心配だよ。会ったとき目の下のクマ大丈夫かみたいな」「でもしっかりとご飯は食べてました」とトワさんの様子をファン報告。続けて「自分のペースで元気になっていってほしいかな」とエールも送っていた。
みこさんからの報告を聞いたトワさんのファンたちは「無理せずゆっくり休んでほしい」「トワ様はまじめに真剣に考えすぎちゃて、知らず知らずに自分を追い込んじゃうんだろうなぁ」「メニエールガチでキツい、まともに立てないし横になって寝返りうつだけでも目眩しまくるし、めちゃくちゃツラい」「いくらでも待ってる」などの声を寄せている。
引用：YouTubeチャンネル「Miko Ch. さくらみこ」
【動画】さくらみこさんが活動一時休止中の常闇トワさんの様子を報告（22：58ごろ）
ホロライブ4期生のトワさんは、先日メニエール病の疑いで救急搬送されており、現在は大事をとって活動を一時休止している。
みこさんはそんな彼女の様子を見てきたようで「みこも心配だよ。会ったとき目の下のクマ大丈夫かみたいな」「でもしっかりとご飯は食べてました」とトワさんの様子をファン報告。続けて「自分のペースで元気になっていってほしいかな」とエールも送っていた。
引用：YouTubeチャンネル「Miko Ch. さくらみこ」