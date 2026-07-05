『24時間テレビ』新企画「突撃！隣の家族ごはん」発表「特別な食卓にお邪魔させていただける方を大募集」
日本テレビ系『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』（8月29日・30日）の新企画「突撃！隣の家族ごはん」が、きょう5日放送の同局系『スクール革命！』内で発表された。
【集合ショット】チャリTシャツを着こなし…SixTONES＆芳根京子らが登場！
『24時間テレビ』の総合司会を務める内村光良とのスタジオ収録に巨大スプーンを持った山崎弘也（アンタッチャブル）が登場。「今年の24時間テレビの放送中に、ご家族の大切な記念日や、家から巣立つお子さんと食べる最後の食事など、特別な食卓にお邪魔させていただける方を大募集します！」と発表した。
公募から選定した「家族と迎える〇〇記念日」「帰省してきた家族が○年ぶりに集まる」など、家族にとっての特別な食事に、山崎をはじめ番組出演者が突撃訪問。そして、素敵な時間を過ごすお手伝いをする。
今年の『24時間テレビ』のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。同企画では、24時間テレビ放送中に生中継で一般のご家庭の食卓にお邪魔し、番組テーマでもある「わたしの家族の話」を掘り下げていく。
【集合ショット】チャリTシャツを着こなし…SixTONES＆芳根京子らが登場！
『24時間テレビ』の総合司会を務める内村光良とのスタジオ収録に巨大スプーンを持った山崎弘也（アンタッチャブル）が登場。「今年の24時間テレビの放送中に、ご家族の大切な記念日や、家から巣立つお子さんと食べる最後の食事など、特別な食卓にお邪魔させていただける方を大募集します！」と発表した。
今年の『24時間テレビ』のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。同企画では、24時間テレビ放送中に生中継で一般のご家庭の食卓にお邪魔し、番組テーマでもある「わたしの家族の話」を掘り下げていく。