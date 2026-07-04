台風9号は4日15時に最も強いレベルの「猛烈な」勢力に発達しました。今後も勢力を維持したまま西よりに進み、来週後半には沖縄に影響が出る可能性があります。最新の台風情報をこまめにご確認ください。

台風9号「猛烈な」勢力に発達

台風9号は4日15時に最も強いレベルの「猛烈な」勢力に発達しました。台風9号は海面水温の高いエリアを進んでいるため、日に日に勢力が強まっています。昨日3日18時に「非常に強い」勢力になってから1日足らずで猛烈な勢力になりました。台風が猛烈な勢力となったのは今年4月に発生した台風4号以来です。





台風の強さ

「台風の強さ」は、風の強さである「最大風速(10分平均)」をもとに、決められます。



最大風速が54m/s以上は「猛烈な」、44m/s以上54m/s未満は「非常に強い」、33m/s以上44m/s未満は「強い」です。



この「台風の強さ」は、台風の災害の規模と必ずしも一致するものではありません。また雨の量や強さは、「台風の強さ」では表すことができません。



たとえ「強い」台風でなくても、大雨など被害をもたらすこともあります。最新の台風情報を確認して、早めの避難など対策を心がけてください。