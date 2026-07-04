小室哲哉、『THE MUSIC DAY』出演決定！ NCT WISHとの一夜限りのコラボ
7月4日13時30分から放送される『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）に、小室哲哉が出演することが発表された。 K-POPアイドルグループ・NCT WISHとの一夜限りのコラボステージを披露する。
【写真】小室哲哉がコラボするのはNCT WISH！
番組では、総勢60組を超えるアーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる9時間半のライブを、幕張メッセから届ける。総合司会は櫻井翔。
小室哲哉のTHE MUSIC DAY出演は10年ぶり。小室が作詞作曲を手がけたTRFの曲「BOY MEETS GIRL」を、リリースから32年の時を経てリメークした今、NCT WISHとのコラボでパフォーマンスする。
さらに、希代のヒットメーカー小室哲哉のVTRのナレーションは観月ありさが担当。小室よりヒット曲「TOO SHY SHY BOY!」の提供を受け、小室哲哉を慕う観月がVTRに華を添える。
『THE MUSIC DAY 2026』は、日本テレビ系にて7月4日13時30分放送。
■『THE MUSIC DAY 2026』出演者（※五十音順）
IVE、INI、AiScReam、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、AND2BLE、家入レオ、＝LOVE、NCT WISH 、＆TEAM、大泉洋、大塚愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、キマグレン、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King ＆ Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、小室哲哉、酒井法子、THE RAMPAGE、島谷ひとみ、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、BEOMGYU／TAEHYUN／HUENINGKAI (TOMORROW X TOGETHER) 、Travis Japan、TREASURE、Do As Infinity、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、バブルガム・ブラザーズ、BE：FIRST、日向坂46、平原綾香、B.B.クィーンズ、FUNKY MONKEY BΛBY’S、FANTASTICS、福原遥、福山雅治、ブルーノ・マーズ、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M！LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、LINDBERG、Le Couple 藤田恵美、ROIROM
＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一、渡辺直美
【写真】小室哲哉がコラボするのはNCT WISH！
番組では、総勢60組を超えるアーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる9時間半のライブを、幕張メッセから届ける。総合司会は櫻井翔。
小室哲哉のTHE MUSIC DAY出演は10年ぶり。小室が作詞作曲を手がけたTRFの曲「BOY MEETS GIRL」を、リリースから32年の時を経てリメークした今、NCT WISHとのコラボでパフォーマンスする。
『THE MUSIC DAY 2026』は、日本テレビ系にて7月4日13時30分放送。
■『THE MUSIC DAY 2026』出演者（※五十音順）
IVE、INI、AiScReam、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、AND2BLE、家入レオ、＝LOVE、NCT WISH 、＆TEAM、大泉洋、大塚愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、キマグレン、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King ＆ Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、小室哲哉、酒井法子、THE RAMPAGE、島谷ひとみ、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、BEOMGYU／TAEHYUN／HUENINGKAI (TOMORROW X TOGETHER) 、Travis Japan、TREASURE、Do As Infinity、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、バブルガム・ブラザーズ、BE：FIRST、日向坂46、平原綾香、B.B.クィーンズ、FUNKY MONKEY BΛBY’S、FANTASTICS、福原遥、福山雅治、ブルーノ・マーズ、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M！LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、LINDBERG、Le Couple 藤田恵美、ROIROM
＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一、渡辺直美