意外と知らない北朝鮮ミサイルの真実、「相手の社会をどこから止めるか」に隠された狙い
YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が「【日本を名指し批判！】北朝鮮が訴えたい本当のメッセージとは？」を公開した。動画では、北朝鮮が朝鮮戦争の開戦日である6月25日にあわせて敢行した軍事発表の裏側にある、現代戦への適応と日本に向けられた「本当のメッセージ」を紐解いている。
解説は、単なる「またミサイルを撃った」という見方から一歩踏み込み、北朝鮮が「何を標的にしたのか」に焦点を当てる。今回の発表ではミサイルの性能だけでなく、飛行場や港、電力施設など「相手の社会をどこから止めるか」というインフラ破壊を想定した試験が行われた。現代の社会はインフラで動いており、ウクライナ戦争でも見られるように、前線だけでなく社会の背骨であるインフラが狙われる時代へと変化している。「遠くから重要施設を正確に、心理的に効く形で狙う」という、北朝鮮の戦略の転換が示された。
さらに動画では、新型駆逐艦の就役や50万人規模の「ドローン戦士」育成という方針にも注目している。巨大な兵器の性能だけで勝敗が決まらなくなった現代において、陸上からのミサイルだけでなく海からの抑止力を持ち、安価なドローンと電子戦を組み合わせた非対称戦にシフトしていると分析する。
また、北朝鮮が日本を名指しで批判した意図についても深く言及している。エネルギーを輸入に依存する日本にとって、インフラの停止は致命的である。くわえて日本には在日米軍基地があり、安全保障上、韓国を後方から支える役割を担っている。そのため、北朝鮮は日本を単なる傍観者ではなく明確な「当事者」として認識しており、「あなたたちもこの構図の中にいる」と強く訴えかけているのだという。中国やロシアとの連携を背景にした、周到な牽制であることが浮かび上がってくる。
ミサイル発射という一つの事象にも、日付の選び方や言葉の選び方に緻密な計算が含まれていると結論づける。日々のニュースを単なる「点」ではなく、「線と構造」で捉えることの重要性を教えてくれる、知的好奇心を満たす充実の解説となっている。
解説は、単なる「またミサイルを撃った」という見方から一歩踏み込み、北朝鮮が「何を標的にしたのか」に焦点を当てる。今回の発表ではミサイルの性能だけでなく、飛行場や港、電力施設など「相手の社会をどこから止めるか」というインフラ破壊を想定した試験が行われた。現代の社会はインフラで動いており、ウクライナ戦争でも見られるように、前線だけでなく社会の背骨であるインフラが狙われる時代へと変化している。「遠くから重要施設を正確に、心理的に効く形で狙う」という、北朝鮮の戦略の転換が示された。
さらに動画では、新型駆逐艦の就役や50万人規模の「ドローン戦士」育成という方針にも注目している。巨大な兵器の性能だけで勝敗が決まらなくなった現代において、陸上からのミサイルだけでなく海からの抑止力を持ち、安価なドローンと電子戦を組み合わせた非対称戦にシフトしていると分析する。
また、北朝鮮が日本を名指しで批判した意図についても深く言及している。エネルギーを輸入に依存する日本にとって、インフラの停止は致命的である。くわえて日本には在日米軍基地があり、安全保障上、韓国を後方から支える役割を担っている。そのため、北朝鮮は日本を単なる傍観者ではなく明確な「当事者」として認識しており、「あなたたちもこの構図の中にいる」と強く訴えかけているのだという。中国やロシアとの連携を背景にした、周到な牽制であることが浮かび上がってくる。
ミサイル発射という一つの事象にも、日付の選び方や言葉の選び方に緻密な計算が含まれていると結論づける。日々のニュースを単なる「点」ではなく、「線と構造」で捉えることの重要性を教えてくれる、知的好奇心を満たす充実の解説となっている。
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