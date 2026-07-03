『スター・ウォーズ：ビジョンズ』初の長編シリーズ、8.5配信！ ライトセーバーが激しくぶつかり合う予告公開
『スター・ウォーズ』の物語を、世界をけん引するアニメスタジオがクリエイター独自の“ビジョン”で描き出すルーカスフィルムの一大プロジェクト『スター・ウォーズ：ビジョンズ』から初の長編シリーズ化が実現。ヒットメーカー神山健治が総監督を務め、Production I.Gが手掛ける『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』が、8月5日からディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」で日米同時全話一挙独占配信される。
【動画】ライトセーバーが激しくぶつかり合う！ 『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』本予告
『スター・ウォーズ：ビジョンズ』は、アニメーション業界を牽引する世界的アニメスタジオが独自の視点と発想で描く、ルーカスフィルム熱望の一大プロジェクト。ジョージ・ルーカスが生んだ『スター・ウォーズ』は、黒澤明作品や日本神話・文化などから多くのインスピレーションを受けており、現在まで続くすべての作品へと及ぶ。
そんな創造のルーツである日本のアニメーション業界の第一線を走り続けるProduction I.Gは、「ビジョンズ」シリーズのVolume1で『九人目のジェダイ』（監督：神山健治）、Volume3でその続編となる『The Ninth Jedi: Child of Hope』（監督：塩谷直義）を制作。
タイトルのとおり、銀河の平和を守ろうと戦うジェダイの物語を描いているが、本作に登場するセーバースミスのジーマが作るライトセーバーは、持ち手の資質やフォースの力に反応して色や長さが変わる特性をもっている。クリエイター独自の“ビジョン”で描いた『スター・ウォーズ』の物語は世界中で人気を博しており、昨春日本で開催されたSW最大の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」で長編シリーズ化が発表されると、世界各国のSWファンが集まる会場で大熱狂の渦が巻き起こった。
そんな世界待望の本作は、『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード４）』がきっかけで映像制作を志し、今や数々の人気作を世に贈りだしてきたヒットメーカーの神山健治が総監督を務めている。
現地時間7月2日、ロサンゼルスで開催中の北米最大の日本ポップカルチャーの祭典「Anime Expo 2026」で本作のパネルディスカッションが行われ、フォースを秘めた主人公の少女カーラの前に、ダース・ベイダーを彷彿（ほうふつ）とさせる黒いマスク姿で“青いライトセーバー”を使う敵ナワームが立ちはだかり、ライトセーバーが激しくぶつかり合うアクションが連続する予告映像とキービジュアルが全世界で公開。
映像には、強いフォースを秘めたセーバースミスの娘カーラが、さらわれた父ジーマを救うため、ライトセーバーをふるい、さまざまな敵と戦う大迫力のアクションシーンが映し出されている。
カーラの前に立ちはだかる最大の敵は、ダース・ベイダーのような黒いマスク姿の男ナワームだ。ジーマが作りだしたライトセーバーは持ち手の資質やフォースによって色や長さが変わるのだが、ナワームはベイダーと同じ赤いライトセーバーではなく、ジェダイの象徴でもある“青いライトセーバー”を手にしている。ナワームの正体は一体何者なのか？ 映像のラストでは、フォースの修行を重ね父のために戦っているはずのカーラが“赤いライトセーバー”を手にしており、一筋縄ではいかない波乱の展開を予感させている。世界トップクラスの技術で描かれるド迫力のライトセーバーアクションと、『スター・ウォーズ』の“光”と“闇”の新たな物語に期待が高まるばかりだ。
アニメシリーズ『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』は、8月5日から「ディズニープラス」にて日米同時全話一挙独占配信開始。
『スター・ウォーズ：ビジョンズ』は、アニメーション業界を牽引する世界的アニメスタジオが独自の視点と発想で描く、ルーカスフィルム熱望の一大プロジェクト。ジョージ・ルーカスが生んだ『スター・ウォーズ』は、黒澤明作品や日本神話・文化などから多くのインスピレーションを受けており、現在まで続くすべての作品へと及ぶ。
そんな創造のルーツである日本のアニメーション業界の第一線を走り続けるProduction I.Gは、「ビジョンズ」シリーズのVolume1で『九人目のジェダイ』（監督：神山健治）、Volume3でその続編となる『The Ninth Jedi: Child of Hope』（監督：塩谷直義）を制作。
タイトルのとおり、銀河の平和を守ろうと戦うジェダイの物語を描いているが、本作に登場するセーバースミスのジーマが作るライトセーバーは、持ち手の資質やフォースの力に反応して色や長さが変わる特性をもっている。クリエイター独自の“ビジョン”で描いた『スター・ウォーズ』の物語は世界中で人気を博しており、昨春日本で開催されたSW最大の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」で長編シリーズ化が発表されると、世界各国のSWファンが集まる会場で大熱狂の渦が巻き起こった。
そんな世界待望の本作は、『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード４）』がきっかけで映像制作を志し、今や数々の人気作を世に贈りだしてきたヒットメーカーの神山健治が総監督を務めている。
現地時間7月2日、ロサンゼルスで開催中の北米最大の日本ポップカルチャーの祭典「Anime Expo 2026」で本作のパネルディスカッションが行われ、フォースを秘めた主人公の少女カーラの前に、ダース・ベイダーを彷彿（ほうふつ）とさせる黒いマスク姿で“青いライトセーバー”を使う敵ナワームが立ちはだかり、ライトセーバーが激しくぶつかり合うアクションが連続する予告映像とキービジュアルが全世界で公開。
映像には、強いフォースを秘めたセーバースミスの娘カーラが、さらわれた父ジーマを救うため、ライトセーバーをふるい、さまざまな敵と戦う大迫力のアクションシーンが映し出されている。
カーラの前に立ちはだかる最大の敵は、ダース・ベイダーのような黒いマスク姿の男ナワームだ。ジーマが作りだしたライトセーバーは持ち手の資質やフォースによって色や長さが変わるのだが、ナワームはベイダーと同じ赤いライトセーバーではなく、ジェダイの象徴でもある“青いライトセーバー”を手にしている。ナワームの正体は一体何者なのか？ 映像のラストでは、フォースの修行を重ね父のために戦っているはずのカーラが“赤いライトセーバー”を手にしており、一筋縄ではいかない波乱の展開を予感させている。世界トップクラスの技術で描かれるド迫力のライトセーバーアクションと、『スター・ウォーズ』の“光”と“闇”の新たな物語に期待が高まるばかりだ。
アニメシリーズ『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』は、8月5日から「ディズニープラス」にて日米同時全話一挙独占配信開始。