主食のドカ食いは危険？日本人が陥りやすい“血糖値管理”の落とし穴【医師監修】

食後の血糖値がどのくらい上昇しやすいかを示す指標に「GI値」があります。白米は品種や調理方法によって差はあるものの、GI値が高めの食品に分類されることがあります。ただし、GI値はあくまで目安のひとつです。実際の血糖値への影響は、食べる量や食事全体の内容によって変わります。日本人の食文化における白米の役割を踏まえながら、血糖値管理の課題について整理していきます。

監修医師：

井筒 琢磨（医師）

白米と血糖値スパイク｜GI値と日本人の食生活との関係

2014年岩手医科大学卒2016年仙台市立病院循環器内科2019年江戸川病院糖尿病・代謝・腎臓内科2023年岩手県立中央病院糖尿病・内分泌内科 兼 救急診療科2023年医療法人社団啓愛会理事2026年孝仁病院美希病院所属学会日本医師会 産業医日本循環器学会 循環器専門医日本糖尿病学会 糖尿病専門医日本内科学会 総合内科専門医

血糖値スパイクを理解するうえで、食品ごとの「血糖値の上がりやすさ」を示す指標を知っておくことは役立ちます。このセクションでは、GI値（グリセミック指数）の基本的な考え方と、日本人の食生活における白米との関係について解説します。

GI値（グリセミック指数）とは何か

GI値（Glycemic Index：グリセミック指数）とは、食品に含まれる糖質が消化・吸収された際、食後の血糖値がどの程度上昇するかを示す指標です。一般的にはブドウ糖を基準値100として比較され、GI値が高い食品ほど血糖値が上昇しやすい傾向があるとされています。

一般的な分類では、GI値70以上を高GI食品、56～69を中GI食品、55以下を低GI食品とすることが多く、白米は品種や調理方法によって差があるものの、比較的高GI食品に分類されることがあります。一方で、玄米や大麦、豆類などは低GIまたは中GIに分類される傾向があります。

この違いには、食物繊維の量やでんぷんの構造、たんぱく質や脂質の含有量などが関係しています。例えば、食物繊維が豊富な食品は胃腸内での消化吸収が緩やかになるため、血糖値の上昇も比較的穏やかになりやすいと考えられています。

ただし、GI値にはいくつか注意点もあります。GI値は食品単体を一定条件で摂取した場合のデータであり、実際の食事では複数の食品を組み合わせて食べるため、必ずしもその数値どおりに血糖値が変化するわけではありません。

また、同じ白米でも炊き方や品種、冷ました状態か温かい状態かによって消化吸収の速度が変わる可能性があります。さらに、個人の年齢や体質、運動習慣、インスリン分泌能力などによっても血糖値の反応は異なります。

近年ではGI値だけでなく、実際に摂取する糖質量も加味した「GL値（グリセミック負荷）」という考え方も注目されています。例えば、高GI食品であっても摂取量が少なければ血糖値への影響は限定的である場合があります。そのため、食品を評価する際にはGI値だけに注目するのではなく、量や食べ方も含めて考えることが重要です。

日本人の主食としての白米と血糖値管理の課題

白米は日本人にとって長年にわたり主食として親しまれてきた食品です。消化が良く、さまざまなおかずと合わせやすいことから、日本の食文化において重要な役割を担っています。

白米にはエネルギー源となる炭水化物のほか、ビタミンB群やミネラルも含まれており、適量であれば健康的な食生活を支える食品の一つです。しかし、現代の食生活では白米の食べ方が変化しており、それが血糖値管理の課題につながる場合があります。

例えば、忙しい日常のなかで丼物やカレーライス、麺類とご飯を組み合わせる食事など、炭水化物が中心となる食事パターンが増えています。このような食事では糖質の摂取量が多くなりやすく、食後の血糖値変動が大きくなる可能性があります。

また、近年は運動量の低下も指摘されています。かつてより身体活動量が少なくなっている一方で、摂取エネルギー量が十分に消費されない生活スタイルが増えており、肥満や糖尿病のリスクとの関連が注目されています。

さらに、日本人は欧米人と比較してインスリン分泌能力が低い傾向がある可能性が指摘されています。そのため、同じ量の糖質を摂取した場合でも、血糖値管理の観点では注意が必要なケースがあります。

ただし、こうした課題があるからといって、白米そのものが健康に悪い食品というわけではありません。問題となるのは、白米だけを大量に食べたり、野菜やたんぱく質が不足した食事が続いたりすることです。

実際には、白米に魚や肉、大豆製品、野菜、海藻類などを組み合わせることで、栄養バランスを整えることができます。また、雑穀米やもち麦を加えたり、食物繊維を豊富に含む副菜を先に食べたりする工夫によって、食後の血糖値上昇を緩やかにできる可能性があります。

大切なのは、白米を極端に避けることではなく、自身の健康状態や生活習慣に合わせて食べ方を工夫することです。日本人にとって身近な主食である白米だからこそ、適切な量と食事全体のバランスを意識することが、血糖値管理の第一歩になるでしょう。

まとめ

白米と血糖値スパイクの関係は、食品の選び方だけでなく、食べる順番や調理法（冷やご飯）、食後の運動など、さまざまな要素が複合的に関わっています。本記事で紹介した「野菜・たんぱく質を先に食べる」「冷やご飯でレジスタントスターチを活用する」「食後に軽く身体を動かす」といった取り組みは、いずれも特別な準備を必要とせず、今日から実践できるものばかりです。血糖値の変動が日常の不調に影響していると感じる人は、まずはできることから試してみてください。症状が続く場合や気になることがある場合は、糖尿病内科などの専門の医師に相談されることをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「e-ヘルスネット 食物繊維の必要性と健康」

厚生労働省「e-ヘルスネット 食後高血糖」

日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン2024」