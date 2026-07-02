SUPER EIGHT・安田章大、企画から参加した映画が堺でジャパンプレミア「僕たちが一番伝えたいメッセージは…」バリアフリー対応も実施
SUPER EIGHT・安田章大（41）と俳優・アーティスト、のん（32）が2日、大阪・堺で行われた映画『平行と垂直』（8月28日公開）の「ジャパンプレミア バリアフリー上映試写会」に登壇した。安田が作品を通して伝えたいメッセージについて語った。
【写真】ジャケットを着てかわいい笑顔を見せる安田章大
同作品は安田が“作品のメッセージを届けたい”と熱望して初めて企画から参加し、のんとダブル主演を務める。小林聖太郎監督がメガホンをとった。自閉スペクトラム症（ASD）の兄の大貴(安田)と、兄を幼い頃から支えてきた妹の希(のん)の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、互いのこれからとこれまでに向き合うことになる心あたたまるヒューマンドラマとなっている。
役作りについて「実際にそういった（自閉スペクトラム症の）特性がある皆さんが通われている施設にも何度も足を運ばれたとか」と聞かれると安田は「そのASDの皆さまと話したり遊んだり自己紹介し合ったりすることで、役作りじゃないなっていう風に思って」と振り返り「それぞれの性格や考えがあるし、自分なりのあり方があるならば、大貴も僕が演じるけれども、大貴を取り囲む皆さんによって性格が出来上がるんだたなって思ったので、ASDの皆さまとしゃべった後はなんの不安もなく、考えることもなく、インして終わりました」と話していた。
また、希を演じるのんの存在も大きかったようで「のんちゃんが希をやってくれることによってちゃんとコミュニケーションしてくれるので、その芝居中のコミュニケーションが大貴のキャラクターが仕上がった大きな秘けつ」と語った。
一方、のんも「希は大貴のことを一番分かってるのは自分だっていう自負がある人なんじゃないかなと思って現場に臨んだ」と言い「安田さんとの初めてのシーンで大貴がいる！っていう。たたずまいや存在を明確に感じて、この大貴に寄り添えばいいんだって安田さんが答えを出してくれた感じでした」と役作りといった役作りはなく、安田の存在によって希を演じられたと回想した。
作品に対して安田は「この映画自体はとにかく人と人がつながり、優しく支え合う。そして時にすれ違い、僕たちがただ生きている時に起きていることが映されている映画。ただの日常でございます」とし「だからこそ、微々たる成長しかしないし、大きく変化もしません。ですけど、それが人生の上で一番手を取り合える近道だと思っています。僕たちが一番伝えたいメッセージは、一言。『全員が全員あなたの味方だよ』ということでございます」と語りかけた。
今回の試写会では日本語字幕付き、映画の字幕と音声ガイドを楽しめるアプリ「HELLO! MOVIE」を活用したバリアフリー対応で実施。舞台あいさつには、手話通訳もあり、視覚・聴覚に障がいのある人も全員が本編からイベントまで楽しんだ。
イベントには、小林聖太郎監督も登壇した。
【写真】ジャケットを着てかわいい笑顔を見せる安田章大
同作品は安田が“作品のメッセージを届けたい”と熱望して初めて企画から参加し、のんとダブル主演を務める。小林聖太郎監督がメガホンをとった。自閉スペクトラム症（ASD）の兄の大貴(安田)と、兄を幼い頃から支えてきた妹の希(のん)の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、互いのこれからとこれまでに向き合うことになる心あたたまるヒューマンドラマとなっている。
また、希を演じるのんの存在も大きかったようで「のんちゃんが希をやってくれることによってちゃんとコミュニケーションしてくれるので、その芝居中のコミュニケーションが大貴のキャラクターが仕上がった大きな秘けつ」と語った。
一方、のんも「希は大貴のことを一番分かってるのは自分だっていう自負がある人なんじゃないかなと思って現場に臨んだ」と言い「安田さんとの初めてのシーンで大貴がいる！っていう。たたずまいや存在を明確に感じて、この大貴に寄り添えばいいんだって安田さんが答えを出してくれた感じでした」と役作りといった役作りはなく、安田の存在によって希を演じられたと回想した。
作品に対して安田は「この映画自体はとにかく人と人がつながり、優しく支え合う。そして時にすれ違い、僕たちがただ生きている時に起きていることが映されている映画。ただの日常でございます」とし「だからこそ、微々たる成長しかしないし、大きく変化もしません。ですけど、それが人生の上で一番手を取り合える近道だと思っています。僕たちが一番伝えたいメッセージは、一言。『全員が全員あなたの味方だよ』ということでございます」と語りかけた。
今回の試写会では日本語字幕付き、映画の字幕と音声ガイドを楽しめるアプリ「HELLO! MOVIE」を活用したバリアフリー対応で実施。舞台あいさつには、手話通訳もあり、視覚・聴覚に障がいのある人も全員が本編からイベントまで楽しんだ。
イベントには、小林聖太郎監督も登壇した。