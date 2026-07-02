おはガール出身アラフォー美女が劇的イメチェン 黒髪スタイルに反響
タレントのあびる優が1日にInstagramを更新。黒髪姿を披露するとファンから「めちゃくちゃ新鮮」「美人が際立つ」といった称賛が集まった。
【写真】あびる優、“人生初”全頭ヘアカラー変更で大胆イメチェン「ラプンツェルみたい」「似合うねーセンスある！」
あびるが「イメチェンしました」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、これまでブロンドヘアだった彼女の黒髪姿が収められている。投稿の中であびるは「30代も残り僅か、、、いよいよ本格的に40代への幕開けカウントダウン突入」とつづり「久しぶりのトーンダウンした髪色はいかがでしょうか？」とファンに呼びかけている。
この投稿にファンからは「イメチェン良い感じ」「ずっと明るかったからめちゃくちゃ新鮮」「美人が際立つ」「めっちゃ似合っててお綺麗すぎます!!」などの反響が寄せられている。
■あびる 優（あびる ゆう）
1986年7月4日生まれ。福岡県出身。2001年に『おはスタ』（テレビ東京系）のアシスタント「おはガール」としてデビュー。プライベートでは2014年に格闘家の才賀紀左衛門と結婚したが、2019年に離婚した。
引用：「あびる優」Instagram（@yuabiru74）
【写真】あびる優、“人生初”全頭ヘアカラー変更で大胆イメチェン「ラプンツェルみたい」「似合うねーセンスある！」
あびるが「イメチェンしました」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、これまでブロンドヘアだった彼女の黒髪姿が収められている。投稿の中であびるは「30代も残り僅か、、、いよいよ本格的に40代への幕開けカウントダウン突入」とつづり「久しぶりのトーンダウンした髪色はいかがでしょうか？」とファンに呼びかけている。
■あびる 優（あびる ゆう）
1986年7月4日生まれ。福岡県出身。2001年に『おはスタ』（テレビ東京系）のアシスタント「おはガール」としてデビュー。プライベートでは2014年に格闘家の才賀紀左衛門と結婚したが、2019年に離婚した。
引用：「あびる優」Instagram（@yuabiru74）