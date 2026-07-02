【2026最新】Amazonプライムデーで狙うべきカテゴリーTOP10！目玉商品はコレ
年に一度のビッグセール「Amazonプライムデー」が今年もやってきます！2026年は7月7日（火）からの先行セールを皮切りに、7月10（金）〜7/13（月）の本セールまで計1週間近くにわたり、怒涛のセールが繰り広げられます。

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この記事では、プライムデーで「絶対に元が取れる」本当に狙うべきおすすめカテゴリーTOP10を徹底解説。事前にチェックして、ほしかったものをお得にゲットしましょう！

【2026年最新】プライムデーで狙うべきカテゴリーTOP10


Amazonプライムデーでは、数百万点もの商品がセール対象になります。その中でも毎年特に人気のおすすめカテゴリーをランキング形式で紹介します。

第1位：Amazonデバイス（Echoシリーズ、Fire TV Stick、Kindleなど）


プライムデーにおいて最も割引率が高く、まさにセールの主役となるのがAmazon自社製品です。最新のFire TV Stickも登場予定で、先にセール価格が公表されているので要チェック。

Amazon

【New】Amazon Fire TV Stick HD | 手軽にストリーミングをはじめよう | ストリーミングメディアプレイヤー

6,980円 → 3,780円

7/7からSALE予定

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazon Fire TVストアにアクセス

Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー

7,980円 → 4,780円

7/7からSALE予定

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazon Fire TVストアにアクセス

Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー

9,980円 → 5,980円

7/7からSALE予定

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazon Kindleストアにアクセス

Amazon Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック

27,980円 → 18,980円

7/7からSALE予定

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


→ Kindle電子書籍リーダーのプライムデー対象商品はこちら

第2位：Apple製品（iPhone、iPad、AirPodsなど）


今年のプライムデーでは、先行セールからApple製品が大放出されます。狙っている人も多く、毎年セール開始直後に即完売してしまう商品もあるためスピード勝負です！

Apple(アップル)

Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー

7/7からSALE予定

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

7/7からSALE予定

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

7/7からSALE予定

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 40mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M

7/7からSALE予定

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple Pencil Pro

7/7からSALE予定

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple AirTag 4個入り 紛失防止タグ 置き忘れ防止 耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応 CR2032コイン型バッテリー

7/7からSALE予定

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple 13 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー

7/7からSALE予定

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

iPhone 15 256GB ピンク

7/10からSALE予定

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

iPhone 16e 256GB: Apple Intelligence のために設計、A18 チップ、パワフルに進 化したバッテリー、48MP Fusion カメラ、6.1 インチの Super Retina XDR ディスプレイ、SIMフリー 5G対応; ブラック

7/10からSALE予定

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



第3位：まとめ買いしたい消耗品（洗剤、おむつ、ハンドソープなど）


毎日の必需品をAmazonで購入すれば、玄関先まで届けくれるのでとっても助かりますよね。まとめ買いしてストックしておきましょう。

スコッティ

トイレット ダブル 3倍長持ち 75m 48ロール スコッティフラワーパック (ケース品)

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


キレイキレイ

キレイキレイ [医薬部外品] 薬用 泡ハンドソープ シトラスフルーティの香り 詰め替え 大容量サイズ 1760ml 殺菌

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


洗浄力

洗浄力 シュワッと 洗濯槽クリーナー 【4回分】 塩素系 タブレット (個装タイプ) 除菌 消臭 洗濯機 ドラム式 [Amazon.co.jp 限定] エコパッケージ

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


DHC

DHC マルチビタミン 徳用90日分【栄養機能食品(ビタミンB1・ビタミンC・ビタミンE)】

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



第4位：食品や飲料（水、お米、プロテインなど）


飲料のケース買いや日常的に消費するお米、プロテインなどもお買い得価格に。特にボトル飲料はストックしておけば、これからの季節に活躍しますよ。

ピュアの森

ミネラルウォーター ピュアの森 500ml 24本 1ケース ラベルレス 軟水 天然水 水 国産

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


こまちライン

【家計お助け米】米 10kg 令和7年産 秋田県産 あきたこまち 厳選米 単一原料米100％ 白米 (5kg×2袋)

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


by Amazon

by Amazon ミックスナッツ 1kg 植物油不使用 無塩 食塩無添加 アーモンド カシューナッツ くるみ

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ザバス

ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ミルクティー風味 900g 明治 国内製造

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第5位：ガジェット・PC周辺機器（充電器、モバイルバッテリー、モニターなど）


Ankerやロジクールなどの周辺機器メーカーが、こぞって大規模な割引を敢行するのがプライムデーの大きな魅力のひとつ。買い替えを検討している人は事前にチェックしておきましょう。

Anker

Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) (モバイルバッテリー 10000mAh 最大22.5W出力 USB-C & USB-C ケーブル付属 ディスプレイ搭載) 【PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック)

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Soundcore

Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Anker

Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) ブラック【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応

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SanDisk

【Amazon.co.jp限定】SanDisk SSD 外付け 1TB USB3.2Gen2 読出最大1050MB/秒 防滴防塵 SDSSDE61-1T00-GH25 エクストリーム ポータブルSSD V2 Win Mac PS4 PS5 エコパッケージ 5年保証

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Logicool(ロジクール)

【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



第6位：スマート家電・生活家電（ロボット掃除機、全自動コーヒーメーカーなど）


元々の単価が高い家電製品は、ビッグセールで狙いたいカテゴリのひとつ。ロボット掃除機や憧れの調理家電など、高額で普段は手が出しにくいアイテムこそ、この機会にゲットしませんか？

デロンギ

デロンギ 全自動コーヒーマシン マグニフィカS 全2メニュー 豆挽き コーヒーメーカー エスプレッソマシン ブラック ECAM22112B 【デロンギファミリー登録で3年保証、修理も原則72時間以内対応】

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シャープ(SHARP)

【Amazon.co.jp限定】 シャープ 空気清浄機 KC-S50W-W プラズマクラスター 7000 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 畳数 13畳

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アイライフ(Ilife)

ILIFE アイライフ V3s Pro ロボット掃除機 ブラシレス吸引口 掃除ロボット 強力吸引 予約設定 髪の毛/ペットの毛に効果 ワンタッチ起動 三つの掃除モード 超薄型 静音設計 自動掃除機 自動充電 落下 衝突防止 リモコン付き(ホワイト)

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Cosori

COSORI コソリ ノンフライヤー 6L大容量 家庭用 エアフライヤー DCモーター 高速 最高温230℃ タイマー air fryer 発酵 揚げ物 ポテト 専用レシピ付き ブラック CAF-DC601

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東芝(TOSHIBA)

【Amazon.co.jp限定】TOSHIBA(東芝) スチームオーブンレンジ 石窯オーブン 23L 縦開き コンパクト 一人暮らし/家族 簡単操作 液晶パネル ER-60ZB(W) ホワイト 新生活

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Dyson

Dyson(ダイソン) ヒーター 空気清浄機 扇風機 Dyson Purifier Hot + Cool™ Gen1 空気清浄ファンヒーター ホワイト／ホワイト (HP10 WW AM) サーキュレーター【Amazon.co.jp限定】【つけた瞬間から空気をきれいにしながら涼しく】

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Dyson

Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【光らせて、見逃さない】

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第7位：アウトドアグッズ（クーラーボックス、ライトなど）


アウトドアグッズは災害時に活躍するアイテムも多いので、防災グッズとあわせて確認しておくと吉です。

ロゴス(LOGOS)

ロゴス(LOGOS) 保冷剤 氷点下パック GTマイナス16℃ ハード 長時間保冷 長時間 防災 保冷 日本製 買い物 キャンプ スポーツ

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Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) ハンギングEライト LED 防災 停電 充電式 アウトドア キャンプ 登山

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キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG)

【Amazon.co.jp 限定】 キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) パラソル 傘 日傘 日除け UVカット アウトドア 2段 チルト パラソル 径200×高さ210cm 収納バッグ付き ブラック UD-70

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Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) アウトドアワゴン 耐荷重約100kg ストッパー付 コンパクト収納 キャリー 折りたたみ式 自立式収納 キャンプ 部活 合宿 運動会 BBQ フェス ワンタッチ収束 レッド ベージュ オリーブ

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Coleman(コールマン)

コールマン(Coleman) エクストリームクーラー

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第8位：夏物ファッション・シューズ（サンダル、Tシャツ、キャップなど）


今すぐ活躍する夏物ファッションアイテムも登場予定。夏物で買い足したいアイテムはありませんか？

Hanes

Hanes ビーフィー Tシャツ 半袖 丸首 2枚組 綿100% 丸胴仕様 タグレス仕様 2Pビーフィー Tシャツ BEEFY-T 2枚組 綿100% 肉厚生地 丸胴仕様 タグレス仕様 ヘビーウェイトT H5180-2メンズ

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Coleman(コールマン)

[コールマン] ウォーカー33 メンズ レディース ユニセックス リュック バックパック バッグ 33L 通勤 通学 ビジネス 大容量 軽量

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GUNZE(グンゼ)

[グンゼ] スリーブレスシャツ YG in.T(インティー) CUT OFFシリーズ 汗パット強化版3層構造 メンズ

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TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ TU-7774 スニーカーのような履き心地 ビジネスシューズ

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第9位：寝具・健康グッズ


毎日使う割に買い替えを後回しにしがちな快眠寝具や健康器具も見逃せないジャンルです。BAKUNEやひつじのいらない枕などの人気アイテムも登場予定。

ShaktiMat

[Shakti] 公式 シャクティ 指圧マット 2点セット マット ピロー レベル2 オレンジ Orange 指圧 ヨガ ピラティス ダイエット リラックス マッサージ 足つぼ フィットネス 針 鍼 正規品

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ヒツジのいらない枕

ヒツジのいらない枕 枕 まくら テンセル枕カバー付き 丸洗いOK 高め枕 横向き寝 耐圧分散 寝返り 快眠枕 BIGサイズ ギフト プレゼント 極柔

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日本寝具通信販売

「Amazon.co.jp限定」 春や夏に最適 ハンガリー産 ホワイト マザー グースダウン 95％ オールシーズン 羽毛肌掛け布団 （ダウンケット） CILブラックラベル ダウンパワー440 無地キナリ 60サテン 超長綿 日本製 (シングル)

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ヒツジのいらない枕

【最大30日間お試し対象】 ヒツジのいらない枕 ヒツジのいらないマットレス ULTRA SLEEPER シングル カバー付 高反発 マットレス ベッドマット マットレストッパー

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TENTIAL

[TENTIAL] BAKUNE Dry Men's [ バクネ ] 上下セット(半袖・ショートパンツ) 一般医療機器 リカバリーウェア

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第10位：Amazonサブスクの無料・格安体験


形のある「モノ」だけでなく、Amazonが提供する各種エンタメサービスの限定キャンペーンもプライムデーにあわせて開催中。電子書籍が読み放題の「Kindle Unlimited」や聴く読書「Audible」などの無料体験ができます。



→「Audible（オーディブル）」3か月無料体験はこちら




→ 7月13日まで「Amazon Music Unlimited」最初の3カ月無料に




→ 7月13日まで「Kindle unlimited」最初の3か月無料に

買い物前に絶対やるべき事前準備チェックリスト


プライム会員への登録（無料体験でもOK）


プライムデーはほとんどがプライム会員限定のセール価格です。プライム会員の無料体験期間中でもセール価格で購入できるので、今だけでもプライム会員になっておきましょう。

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ポイントアップキャンペーンへのエントリー


イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ。家電商品はさらにポイントアップでお得に。



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膨大なセール商品に目移りしてしまったら、まずは「Amazonデバイス」「Apple製品」「日用品」「食品・飲料」の鉄板カテゴリーからチェックしてみてください。

事前のキャンペーンエントリーを忘れずに、年に一度の大セールを賢く楽しみましょう！

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※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
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