【2026最新】Amazonプライムデーで狙うべきカテゴリーTOP10！目玉商品はコレ
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この記事では、プライムデーで「絶対に元が取れる」本当に狙うべきおすすめカテゴリーTOP10を徹底解説。事前にチェックして、ほしかったものをお得にゲットしましょう！
【2026年最新】プライムデーで狙うべきカテゴリーTOP10
Amazonプライムデーでは、数百万点もの商品がセール対象になります。その中でも毎年特に人気のおすすめカテゴリーをランキング形式で紹介します。
第1位：Amazonデバイス（Echoシリーズ、Fire TV Stick、Kindleなど）
プライムデーにおいて最も割引率が高く、まさにセールの主役となるのがAmazon自社製品です。最新のFire TV Stickも登場予定で、先にセール価格が公表されているので要チェック。
【New】Amazon Fire TV Stick HD | 手軽にストリーミングをはじめよう | ストリーミングメディアプレイヤー
6,980円 → 3,780円
7/7からSALE予定
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー
7,980円 → 4,780円
7/7からSALE予定
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー
9,980円 → 5,980円
7/7からSALE予定
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Amazon Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック
27,980円 → 18,980円
7/7からSALE予定
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Kindle電子書籍リーダーのプライムデー対象商品はこちら
第2位：Apple製品（iPhone、iPad、AirPodsなど）
今年のプライムデーでは、先行セールからApple製品が大放出されます。狙っている人も多く、毎年セール開始直後に即完売してしまう商品もあるためスピード勝負です！
Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 40mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M
7/7からSALE予定
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple AirTag 4個入り 紛失防止タグ 置き忘れ防止 耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応 CR2032コイン型バッテリー
7/7からSALE予定
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
第3位：まとめ買いしたい消耗品（洗剤、おむつ、ハンドソープなど）
毎日の必需品をAmazonで購入すれば、玄関先まで届けくれるのでとっても助かりますよね。まとめ買いしてストックしておきましょう。
第4位：食品や飲料（水、お米、プロテインなど）
飲料のケース買いや日常的に消費するお米、プロテインなどもお買い得価格に。特にボトル飲料はストックしておけば、これからの季節に活躍しますよ。
第5位：ガジェット・PC周辺機器（充電器、モバイルバッテリー、モニターなど）
Ankerやロジクールなどの周辺機器メーカーが、こぞって大規模な割引を敢行するのがプライムデーの大きな魅力のひとつ。買い替えを検討している人は事前にチェックしておきましょう。
第6位：スマート家電・生活家電（ロボット掃除機、全自動コーヒーメーカーなど）
元々の単価が高い家電製品は、ビッグセールで狙いたいカテゴリのひとつ。ロボット掃除機や憧れの調理家電など、高額で普段は手が出しにくいアイテムこそ、この機会にゲットしませんか？
第7位：アウトドアグッズ（クーラーボックス、ライトなど）
アウトドアグッズは災害時に活躍するアイテムも多いので、防災グッズとあわせて確認しておくと吉です。
第8位：夏物ファッション・シューズ（サンダル、Tシャツ、キャップなど）
今すぐ活躍する夏物ファッションアイテムも登場予定。夏物で買い足したいアイテムはありませんか？
TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ TU-7774 スニーカーのような履き心地 ビジネスシューズ
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
第9位：寝具・健康グッズ
毎日使う割に買い替えを後回しにしがちな快眠寝具や健康器具も見逃せないジャンルです。BAKUNEやひつじのいらない枕などの人気アイテムも登場予定。
[TENTIAL] BAKUNE Dry Men's [ バクネ ] 上下セット(半袖・ショートパンツ) 一般医療機器 リカバリーウェア
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
第10位：Amazonサブスクの無料・格安体験
形のある「モノ」だけでなく、Amazonが提供する各種エンタメサービスの限定キャンペーンもプライムデーにあわせて開催中。電子書籍が読み放題の「Kindle Unlimited」や聴く読書「Audible」などの無料体験ができます。
→「Audible（オーディブル）」3か月無料体験はこちら
→ 7月13日まで「Amazon Music Unlimited」最初の3カ月無料に
→ 7月13日まで「Kindle unlimited」最初の3か月無料に
買い物前に絶対やるべき事前準備チェックリスト
プライム会員への登録（無料体験でもOK）
プライムデーはほとんどがプライム会員限定のセール価格です。プライム会員の無料体験期間中でもセール価格で購入できるので、今だけでもプライム会員になっておきましょう。
→ プライムデー目前！Amazonプライム会員の30日間無料体験はこちら
→ 学生対象「Prime Student」の6か月無料体験はこちら
ポイントアップキャンペーンへのエントリー
イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ。家電商品はさらにポイントアップでお得に。
→ ポイントアップキャンペーン＆大抽選会にエントリーはこちら
膨大なセール商品に目移りしてしまったら、まずは「Amazonデバイス」「Apple製品」「日用品」「食品・飲料」の鉄板カテゴリーからチェックしてみてください。
事前のキャンペーンエントリーを忘れずに、年に一度の大セールを賢く楽しみましょう！
→ Amazonプライムデーはこちら
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
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