『バナ穴 BANA_ANA』×ロピア　コラボステッカー（C）2026 BANA_ANA Film Partners

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　主演に稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾を迎え、監督・脚本に山内ケンジ氏を起用した映画『バナ穴 BANA_ANA』（公開中）が、「食生活▼▼（▼＝ハート／読み：ラブラブ）ロピア」とコラボレーションを実施することが決定した。

【画像】『バナ穴 BANA_ANA』×ロピア　コラボロゴ

　今作は、2018年に公開した4本の短編から成るオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。作品鑑賞後「わからない」と苦笑いする関係者が続出。「わからない」のにぐっとくる。そんな予測不能の「わからない」エンターテインメントを描く。

　買い物だけでなく、さまざまなエンターテインメントを融合した「食のテーマパーク」であるロピアは、名物の「ラブラブバナナ」をはじめ、さまざまな人気バナナ商品があることなどから、同企画の実施に至った。

　コラボでは、ロピアの対象店舗で『バナ穴 BANA_ANA』×『ロピア』ステッカーをプレゼント。「ラブラブバナナ」購入者が対象となる。また、今作のポスターやチラシが各店で掲出される予定。

※「草なぎ剛」のなぎは、正しくは弓へんに前の旧字体その下に刀