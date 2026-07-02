新しい地図主演『バナ穴 BANA_ANA』、ロピアとコラボ 限定ステッカーをプレゼント
主演に稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾を迎え、監督・脚本に山内ケンジ氏を起用した映画『バナ穴 BANA_ANA』（公開中）が、「食生活▼▼（▼＝ハート／読み：ラブラブ）ロピア」とコラボレーションを実施することが決定した。
【画像】『バナ穴 BANA_ANA』×ロピア コラボロゴ
今作は、2018年に公開した4本の短編から成るオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。作品鑑賞後「わからない」と苦笑いする関係者が続出。「わからない」のにぐっとくる。そんな予測不能の「わからない」エンターテインメントを描く。
買い物だけでなく、さまざまなエンターテインメントを融合した「食のテーマパーク」であるロピアは、名物の「ラブラブバナナ」をはじめ、さまざまな人気バナナ商品があることなどから、同企画の実施に至った。
コラボでは、ロピアの対象店舗で『バナ穴 BANA_ANA』×『ロピア』ステッカーをプレゼント。「ラブラブバナナ」購入者が対象となる。また、今作のポスターやチラシが各店で掲出される予定。
※「草なぎ剛」のなぎは、正しくは弓へんに前の旧字体その下に刀
【画像】『バナ穴 BANA_ANA』×ロピア コラボロゴ
今作は、2018年に公開した4本の短編から成るオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。作品鑑賞後「わからない」と苦笑いする関係者が続出。「わからない」のにぐっとくる。そんな予測不能の「わからない」エンターテインメントを描く。
コラボでは、ロピアの対象店舗で『バナ穴 BANA_ANA』×『ロピア』ステッカーをプレゼント。「ラブラブバナナ」購入者が対象となる。また、今作のポスターやチラシが各店で掲出される予定。
※「草なぎ剛」のなぎは、正しくは弓へんに前の旧字体その下に刀