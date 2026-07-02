鹿児島5歳男児不明に懲役太郎が警鐘「憶測で決めつけるのは良くない」空白の3分間の謎
懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「なぜ？どうして？こんなことが起こるのか？」を公開した。鹿児島県霧島市の入浴施設で5歳男児が行方不明となっている事案について、現場の状況や時系列を整理し、冷静な視点で独自の考察を行っている。
動画内で懲役太郎氏はまず、本件が現時点で事故か事件か断定されていない点を強調。「感情や噂や憶測で物事を決めつけることは良くない」と警鐘を鳴らし、ネット上での一方的なバッシングを戒めた。その上で発生当日の時系列を詳細に解説。両親が先に脱衣所へ向かい、男児が浴室に一人で残された「わずか3分」の間に姿を消したという事実に着目し、その不可解さを指摘した。
最大の論点として、懲役太郎氏は「浴室の窓」の構造を挙げる。脱衣所側にいないのであれば、川に面した窓から外に出るか転落した可能性が高いとし、窓の外にあるエアコンの室外機が足場になった状況を推測。もし事故であれば、水遊びの延長で窓から外へ出ようとして転落した仮説を立てつつも、川までの距離や足場の悪さから「5歳児が外に出ようとするか」と男児の行動心理に疑問を呈した。さらに、事件の可能性についても、第三者が外部から窓にアクセスできる構造だったのかが大きな争点になると分析している。
終盤では、親や施設側に対する法的な責任論についても言及。親の過失や施設の安全管理体制を問う声がある一方で、刑事責任の立証は別の問題であると冷静に解説した。最後に「わずか3分で子どもがいなくなるということが、なかなか納得できない」と本件の異様さに首を傾げつつ、「皆さんが思うところは同じです」と視聴者の心境に寄り添う言葉を残し、事態の推移を慎重に見守る姿勢を示して動画を締めくくった。
動画内で懲役太郎氏はまず、本件が現時点で事故か事件か断定されていない点を強調。「感情や噂や憶測で物事を決めつけることは良くない」と警鐘を鳴らし、ネット上での一方的なバッシングを戒めた。その上で発生当日の時系列を詳細に解説。両親が先に脱衣所へ向かい、男児が浴室に一人で残された「わずか3分」の間に姿を消したという事実に着目し、その不可解さを指摘した。
最大の論点として、懲役太郎氏は「浴室の窓」の構造を挙げる。脱衣所側にいないのであれば、川に面した窓から外に出るか転落した可能性が高いとし、窓の外にあるエアコンの室外機が足場になった状況を推測。もし事故であれば、水遊びの延長で窓から外へ出ようとして転落した仮説を立てつつも、川までの距離や足場の悪さから「5歳児が外に出ようとするか」と男児の行動心理に疑問を呈した。さらに、事件の可能性についても、第三者が外部から窓にアクセスできる構造だったのかが大きな争点になると分析している。
終盤では、親や施設側に対する法的な責任論についても言及。親の過失や施設の安全管理体制を問う声がある一方で、刑事責任の立証は別の問題であると冷静に解説した。最後に「わずか3分で子どもがいなくなるということが、なかなか納得できない」と本件の異様さに首を傾げつつ、「皆さんが思うところは同じです」と視聴者の心境に寄り添う言葉を残し、事態の推移を慎重に見守る姿勢を示して動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
「怪しいと思うから声をかけている」懲役太郎が警察の職質への批判を一蹴
「人も死んでる」懲役太郎が250億円規模のクリアスカイ投資トラブルの裏側を暴露
「健常者と同じ扱いには耐えられない」無実を訴え勾留中に死亡した16歳少女…これが法の現実か
チャンネル情報
この番組は私の意見や考えを述べるチャンネルです。それぞれの意見や主張があるならば、自身のチャンネルで持論を展開して下さい。尚、私の番組の引用は許可します。 また私も含め他の方が不快に感じるコメントを入れた場合は、当事者を特定して当チャンネルから排除いたします