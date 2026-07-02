2014年にもシンガポールで対戦した

日本代表が11月にブラジル代表と再び対戦する可能性があることが7月1日、分かった。

11月の国際Aマッチウィークにシンガポールで大会が検討されており、ブラジルと共に日本も招待されているもようだ。

日本は北中米ワールドカップ（W杯）でグループステージFを1勝2分で2位突破。現地時間6月29日に行われた決勝トーナメント1回戦ではグループC1位のブラジルと対戦した。前半にMF佐野海舟のゴールで先制したが、後半に2失点を喫し、1-2で逆転負け。ベスト32で敗退が決まった。

そのブラジルに早くも“リベンジ”する機会が巡ってきそうだ。現地関係者によると、シンガポールが11月の国際Aマッチウィークにブラジルなどを招待して大会を開催することを検討。日本も招待されており、大会形式にもよるが、参加すればブラジルと対戦する可能性がある。

シンガポールでは、2014年のブラジルW杯直後の10月に日本とブラジル戦が行われたことがある。そのときはFWネイマールに4得点を奪われて0-4の大敗となったが、トップレベルを知る絶好の機会となった。

来年1月にはサウジアラビアでアジアカップが開催される。11月はその前の最後の活動の場となる。実現すれば、再出発を図る日本代表にとって貴重な舞台となりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）