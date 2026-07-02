劇場版『TOKYO MER』最新予告＆ポスタービジュアル解禁 新キャストに齊藤なぎさ出演決定
俳優の鈴木亮平が主演する劇場版第3弾『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』（8月21日公開）の最新予告映像とポスタービジュアルが解禁された。さらに、同映像への登場をもって新キャストとして齊藤なぎさの出演が決定した。
【動画】MERメンバーにシリーズ最大の危機が襲い掛かる…！緊迫の最新予告映像
2021年に放送されたTBS系日曜劇場『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』は、鈴木演じるチーフドクター・喜多見幸太が「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念のもと、数々の大規模災害や事故に立ち向かう姿を描き人気を集めた。2023年公開の劇場版第1作は興行収入45.3億円、2025年公開の『南海ミッション』は52.9億円を記録。第3弾となる今作では、鈴木、賀来賢人をはじめ、菜々緒、要潤、仲里依紗、石田ゆり子らおなじみのキャストに加え、赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志らが新たに参加する。さらに、劇場版過去2作に登場した杏、古川雄大、江口洋介、高杉真宙、生見愛瑠、宮澤エマ、中条あやみ、小手伸也、佐野勇斗、ジェシー（SixTONES）、フォンチー、伊藤淳史ら全国のMERメンバーも集結する。
今回公開された予告映像では、首都直下地震によって東京が壊滅的な被害を受ける中、【TOKYO MER】の生みの親であり、有事の際の司令塔であるべき赤塚都知事（石田）までもがトンネル事故で重傷を負う姿を描写。
これまで乗り越えてきた数々の試練を遥かに超える最悪の事態に、混乱を隠し切れない新生【TOKYO MER】メンバー。トンネル内に閉じ込められた赤塚は、大量出血と激痛に耐えながら「全ての力を総動員し、この危機を“死者0”で乗り越えます」と全国のMERへ出動を要請するが、すでに東京全土は業火に巻かれ、交通は麻痺し、錯綜するデマにより情報網は混乱の極みにあった。果たしてMERメンバーたちは駆け付けることができるのか。そして、都民1400万人の命を守ることができるのか。
本ポスタービジュアルには、「さらば、友よ」のキャッチコピーとともに、瀕死の赤塚を抱える険しい表情の喜多見、その背後には傷ついたERカー「T01」が映されている。長きに渡り「TOKYO MER」を支えてきた赤塚とT01の衝撃的な姿、そして全国のMERメンバーや音羽統括官（賀来）、喜多見の妻であり医師の高輪千晶（仲）、MERと数々の試練を乗り越えてきた即応対処部隊・千住隊長（要）らの顔には、「東京の危機を救うのだ」という決死の覚悟とともに、隠し切れない哀しみがあふれている。
また、新キャストとして齊藤の出演も決定。齊藤は、首都直下地震によるトンネル事故に巻き込まれるアルバイト・若葉小鳥を演じる。喜多見や夏梅（菜々緒）と出会い、赤塚都知事の命の危機を目の当たりにする重要な役どころとなる。
さらに、8月21日の公開日から全国62館でIMAX同時上映も決定。7月3日からはムビチケ前売券の発売もスタートする。
【動画】MERメンバーにシリーズ最大の危機が襲い掛かる…！緊迫の最新予告映像
2021年に放送されたTBS系日曜劇場『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』は、鈴木演じるチーフドクター・喜多見幸太が「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念のもと、数々の大規模災害や事故に立ち向かう姿を描き人気を集めた。2023年公開の劇場版第1作は興行収入45.3億円、2025年公開の『南海ミッション』は52.9億円を記録。第3弾となる今作では、鈴木、賀来賢人をはじめ、菜々緒、要潤、仲里依紗、石田ゆり子らおなじみのキャストに加え、赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志らが新たに参加する。さらに、劇場版過去2作に登場した杏、古川雄大、江口洋介、高杉真宙、生見愛瑠、宮澤エマ、中条あやみ、小手伸也、佐野勇斗、ジェシー（SixTONES）、フォンチー、伊藤淳史ら全国のMERメンバーも集結する。
これまで乗り越えてきた数々の試練を遥かに超える最悪の事態に、混乱を隠し切れない新生【TOKYO MER】メンバー。トンネル内に閉じ込められた赤塚は、大量出血と激痛に耐えながら「全ての力を総動員し、この危機を“死者0”で乗り越えます」と全国のMERへ出動を要請するが、すでに東京全土は業火に巻かれ、交通は麻痺し、錯綜するデマにより情報網は混乱の極みにあった。果たしてMERメンバーたちは駆け付けることができるのか。そして、都民1400万人の命を守ることができるのか。
本ポスタービジュアルには、「さらば、友よ」のキャッチコピーとともに、瀕死の赤塚を抱える険しい表情の喜多見、その背後には傷ついたERカー「T01」が映されている。長きに渡り「TOKYO MER」を支えてきた赤塚とT01の衝撃的な姿、そして全国のMERメンバーや音羽統括官（賀来）、喜多見の妻であり医師の高輪千晶（仲）、MERと数々の試練を乗り越えてきた即応対処部隊・千住隊長（要）らの顔には、「東京の危機を救うのだ」という決死の覚悟とともに、隠し切れない哀しみがあふれている。
また、新キャストとして齊藤の出演も決定。齊藤は、首都直下地震によるトンネル事故に巻き込まれるアルバイト・若葉小鳥を演じる。喜多見や夏梅（菜々緒）と出会い、赤塚都知事の命の危機を目の当たりにする重要な役どころとなる。
さらに、8月21日の公開日から全国62館でIMAX同時上映も決定。7月3日からはムビチケ前売券の発売もスタートする。