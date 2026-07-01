人気TikToker・ゆりにゃがプロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu」が1日、公式Xを更新。メンバーの脱退を発表した。

「Pretty Chuuから大切なお知らせ」と書き出して「この度、メンバーの谷川聖が、2026年8月1日の卒業公演をもちましてPrettyChuuを卒業することとなりました」と報告。「突然のご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

「グループとして今後について何度も本人と話し合いを重ねる中で、谷川聖より『新たな道へ進みたい』という申し出があり、 その意思を尊重し、Pretty Chuuを卒業するという結論に至りました」として「 また、発表の時期につきましても本人と慎重に協議を重ね、このタイミングでのご報告とさせていただきました」と説明。「ご報告が遅くなりましたこと、重ねてお詫び申し上げます」と陳謝した。

「卒業公演の詳細につきましては、後日改めてご案内いたします。Pretty Chun 卒業までの残りの期間、谷川聖、そしてPrettyChuuへの変わらぬご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と添えた。

「Pretty Chun」では25年8月には天宮しゅなが「不適切な行動が見られたため」という理由で、今年1月には白愛ゆあが「重大な規約違反」を理由にそれぞれ脱退。谷川で3人目の脱退となる。

谷川は自身のXを通じて「『人生最後のアイドル』と決めていたこのグループで、最高のメンバーやプロデューサー、ファンの皆に出会えたことが本当に幸せです」とつづり「こんなにも大切で、守りたいと思える存在に出会えるなんて思っていませんでした」とコメント。

「最後の日が決まった今、たくさん涙を流してくれる人がいて、こんなにも愛される環境にいられたことを改めて実感しています」と回顧し「この発表に至るまでの長い期間、メンバーやゆりにゃちゃんと何度もたくさん話し合いを重ねてこうして温かく送り出してもらえる環境は決して当たり前ではなく、本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝。「そんな大好きなみんなと一緒にステージに立てる最後の日まで、私らしく、みんなの一番のアイドルでいさせてください」とした。

卒業公演は8月1日を予定しているといい「詳細は公式SNSからのお知らせをお待ちください！」と説明。「大好きなファンのみんな、アイドルとして最後の日までたくさん愛させてね」と添えた。