広島県廿日市市の「ピクミンテラス in 宮島SA」公式写真が公開リラックスした氷ピクミンたちの姿も見られるサービスエリア
【ピクミンテラス in 宮島SA】 5月1日 リニューアルオープン
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任天堂は、5月1日にリニューアルオープンした広島県廿日市市（はつかいちし）の宮島サービスエリアの「ピクミンテラス in 宮島SA」に関する紹介記事を公開した。
「ピクミンテラス in 宮島SA」は広島県廿日市市に位置するNEXCO西日本の施設で、任天堂の「ピクミン」のフォトスポットなどがある。リニューアルに合わせて宮島SAの中に「ピクミン」グッズのみを取り扱う特設ショップがオープン。様々な商品が販売されており、サービスエリアという場所にちなんで、「フロントガラス用サンシェード」など自動車に関するグッズを購入できる。
生き生きとしたピクミンたちを撮影できるフォトスポットに加え、ピクミンが隠れている「フラワーウォール」、クイズラリーなど遊べるコンテンツも用意されている。任天堂のページではこれらのスポットを紹介する記事が公開された。
□「『ピクミンテラス in 宮島SA』がリニューアル。新しくなったフォトスポットや特設ショップをご紹介」のページ
特設ショップ
フラワーウォール
クイズラリー
「Pikmin Bloom」のスペシャルスポットも用意
[トピックス]「ピクミンテラス in 宮島SA」がリニューアル。新しくなったフォトスポットや特設ショップをご紹介。https://t.co/Ogleii3Mbchttps://t.co/Ogleii3Mbc- 任天堂株式会社 (@Nintendo) July 1, 2026
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