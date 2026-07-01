【ピクミンテラス in 宮島 SA】 5月1日 リニューアルオープン

任天堂は、5月1日にリニューアルオープンした広島県廿日市市（はつかいちし）の宮島サービスエリアの「ピクミンテラス in 宮島SA」に関する紹介記事を公開した。

「ピクミンテラス in 宮島SA」は広島県廿日市市に位置するNEXCO西日本の施設で、任天堂の「ピクミン」のフォトスポットなどがある。リニューアルに合わせて宮島SAの中に「ピクミン」グッズのみを取り扱う特設ショップがオープン。様々な商品が販売されており、サービスエリアという場所にちなんで、「フロントガラス用サンシェード」など自動車に関するグッズを購入できる。

生き生きとしたピクミンたちを撮影できるフォトスポットに加え、ピクミンが隠れている「フラワーウォール」、クイズラリーなど遊べるコンテンツも用意されている。任天堂のページではこれらのスポットを紹介する記事が公開された。

□「『ピクミンテラス in 宮島SA』がリニューアル。新しくなったフォトスポットや特設ショップをご紹介」のページ

特設ショップ

フラワーウォール

クイズラリー

「Pikmin Bloom」のスペシャルスポットも用意

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