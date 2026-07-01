『映画ちいかわ』とCoCo壱番屋のコラボ詳細発表 限定メニュー＆シール・フィギュアプレゼントも
壱番屋は16日より、全国のカレーハウスCoCo壱番屋で、「ココイチ×映画ちいかわ カレー大作戦」と題したコラボキャンペーンを開催する。
【写真】みんながスプーンを持ってくれる…フィギュア一覧
同キャンペーンでは、24日公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』とコラボレーションし、対象のコラボメニューを注文した人にオリジナルステッカーやオリジナルフィギュアをプレゼントする。
さらに、キャンペーン期間中、全メニュー対象のレシート応募キャンペーンや、スマートフォン用オリジナル壁紙の店頭配布、公式Xでのフォロー＆リポストキャンペーンといったさまざまな企画を実施。今回のコラボ限定のオリジナルグッズを多数用意している。
「ココイチ×映画ちいかわ オリジナル島カレー」（店内飲食1210円）を1食注文につき、オリジナルステッカーを全4種からランダムで1枚もらえる。同メニューは、オリジナルピック付きの特製カレーで、島の形をイメージした“島盛り”のライスの上にはヒレカツをトッピング。海のように広がるカレーソースには貝柱とあさりが入っている。
また、「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット」を1セット注文につき、オリジナルスプーン置きフィギュアをランダムで1個もらえる。フィギュアの種類は、第1弾・第2弾それぞれで4種類用意。対象メニュー第1弾の「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット マンゴーラッシー」（495円）は、まろやかなラッシーにマンゴソースのトロピカルな味わいを加えた、夏らしいドリンクとなっている。第2弾の「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット レモンスカッシュ」（495円）は、爽やかな香りと、まろやかな酸味が夏にピッタリのシュワっとするレモンスカッシュ。
対象期間中の注文合計金額1000円（税込）以上のレシート画像をキャンペーン特設サイトへアップロードし、必要事項を入力すると、「映画ちいかわ オリジナルデザインカレー皿」が150人に、全国で使える食事券1000円分が300人に当たる。さらに、キャンペーン期間中、店頭にあるメニュー表の二次元コードをスマートフォンで読み取ると、オリジナルデザインの壁紙がもらえる。期間ごとに異なる3つのデザインを用意。
キャンペーン期間中、カレーハウスCoCo壱番屋公式Xアカウントをフォローし、対象ポストをリポストすると、『映画ちいかわ』とココイチのロゴを印字した同キャンペーン限定のオリジナルデザインスプーンが、抽選で50人に当たる。
【写真】みんながスプーンを持ってくれる…フィギュア一覧
同キャンペーンでは、24日公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』とコラボレーションし、対象のコラボメニューを注文した人にオリジナルステッカーやオリジナルフィギュアをプレゼントする。
さらに、キャンペーン期間中、全メニュー対象のレシート応募キャンペーンや、スマートフォン用オリジナル壁紙の店頭配布、公式Xでのフォロー＆リポストキャンペーンといったさまざまな企画を実施。今回のコラボ限定のオリジナルグッズを多数用意している。
また、「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット」を1セット注文につき、オリジナルスプーン置きフィギュアをランダムで1個もらえる。フィギュアの種類は、第1弾・第2弾それぞれで4種類用意。対象メニュー第1弾の「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット マンゴーラッシー」（495円）は、まろやかなラッシーにマンゴソースのトロピカルな味わいを加えた、夏らしいドリンクとなっている。第2弾の「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット レモンスカッシュ」（495円）は、爽やかな香りと、まろやかな酸味が夏にピッタリのシュワっとするレモンスカッシュ。
対象期間中の注文合計金額1000円（税込）以上のレシート画像をキャンペーン特設サイトへアップロードし、必要事項を入力すると、「映画ちいかわ オリジナルデザインカレー皿」が150人に、全国で使える食事券1000円分が300人に当たる。さらに、キャンペーン期間中、店頭にあるメニュー表の二次元コードをスマートフォンで読み取ると、オリジナルデザインの壁紙がもらえる。期間ごとに異なる3つのデザインを用意。
キャンペーン期間中、カレーハウスCoCo壱番屋公式Xアカウントをフォローし、対象ポストをリポストすると、『映画ちいかわ』とココイチのロゴを印字した同キャンペーン限定のオリジナルデザインスプーンが、抽選で50人に当たる。