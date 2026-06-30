”りひろむ”INI池崎理人＆高塚大夢、思い出のディズニーデートエピソード披露「2人で…」
11人組グローバルボーイズグループ・INIの池崎理人（崎＝たつさき）＆高塚大夢（高＝はしごだか）が6月30日、都内で行われた映画『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）ジャパンプレミア レッドカーペットに登場した。
【写真】再現度高い！カウボーイ姿の池崎理人
ウッディをイメージしたウエスタンハットをかぶり、ブルズアイのぬいぐるみを肩に乗せて登場した池崎は「物心つく前から家で再生されてまして、大好きすぎて、小学校の時はお年玉を全部フィギュアにつぎ込んでいました」と、筋金入りのファンであることを明かした。
高塚も「小さい頃、幼稚園の友だちとおもちゃの格好をしてディズニーランドに行ったことを覚えています」と作品との思い出を振り返った。
さらに、「（池崎と）2人でおととしディズニーシーに一緒に行って、『トイ・ストーリー・マニア！』で理人が『これはこういう仕組みでね！』と内装のことを教えてくれたことを覚えています」と笑顔でエピソードを披露。池崎の“トイ・ストーリー愛”あふれる一面を明かしつつ、2人の仲の良さがうかがえた。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、ジェシー（日下由美）らおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツ（佐野勇斗）や、最新型タブレットのリリーパッド（広瀬アリス）など新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
【写真】再現度高い！カウボーイ姿の池崎理人
ウッディをイメージしたウエスタンハットをかぶり、ブルズアイのぬいぐるみを肩に乗せて登場した池崎は「物心つく前から家で再生されてまして、大好きすぎて、小学校の時はお年玉を全部フィギュアにつぎ込んでいました」と、筋金入りのファンであることを明かした。
さらに、「（池崎と）2人でおととしディズニーシーに一緒に行って、『トイ・ストーリー・マニア！』で理人が『これはこういう仕組みでね！』と内装のことを教えてくれたことを覚えています」と笑顔でエピソードを披露。池崎の“トイ・ストーリー愛”あふれる一面を明かしつつ、2人の仲の良さがうかがえた。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、ジェシー（日下由美）らおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツ（佐野勇斗）や、最新型タブレットのリリーパッド（広瀬アリス）など新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。