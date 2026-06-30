様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、夏の暑さ対策にぴったりな、真空断熱二重構造で冷たさが長持ちする「保冷ケース付き氷のう」が登場。

ディズニーやディズニー&ピクサーのキャラクターがデザインされた、持ち運び時の「すぐ溶けてしまう」悩みを解決してくれる保冷グッズです☆

スケーター「ディズニー・ピクサー」保冷ケース付き氷のう「ミッキーマウス／くまのプーさん／ウッディ」

価格：各3,630円（税込）

サイズ：φ61×72×188mm

品番：STIB2

販売店舗：全国の雑貨店、量販店、スケーター公式オンラインショップ

スケーターから、大人気ディズニーキャラクターの「ミッキーマウス」「くまのプーさん」「ウッディ」のデザインを使用した、スポーツやアウトドア、日常のクールダウンを快適にサポートしてくれる「保冷ケース付き氷のう」が登場。

暑さ対策に欠かせない氷のうを、結露を防ぎながら冷たく持ち運べる真空断熱二重構造のケースとセットにしたグッズです。

「氷のう」は直接肌を冷やせる便利なグッズとして定着していますが、ユーザーからは「持ち運ぶ途中で氷がすぐに溶けてしまう」「バッグの中が結露で濡れてしまう」といった不満や課題の声が多く寄せられていました。

今回発売される「保冷ケース付き氷のう」は、真空断熱構造の専用ケース付きなので、氷のうの冷たさをキープしたまま持ち運べます。

やさしい肌触りのシリコーン製氷のうは、氷と水を入れてすぐに使用できるだけでなく、水を入れてそのまま凍らせて使うことも可能 。

2通りの使い方ができるため、シーンに合わせて活用できます。

氷がスムーズに入る広めの口径となっており、フタには畳めるハンドルを付属。

持ち運びの際はハンドルを持ってスマートに移動でき、カバンに収納する際はハンドルを倒してコンパクトに収納できます。

保冷ケース付き氷のう ミッキーマウス

JANコード：4973307741692

躍動感ある「ミッキーマウス」のアートを使用した保冷ケース付き氷のう。

両手を大きく上げ、右足を上げたポーズが落とし込まれています。

爽やかなブルーを基調にした、これからの季節にぴったりな一本です。

保冷ケース付き氷のう くまのプーさん

JANコード：4973307741708

木に腰かけながら大好物のハチミツを堪能する「くまのプーさん」デザイン。

ハニーポットに手を入れながら笑みを浮かべる姿がプリントされています。

清潔感のあるホワイトを基調にした、ギフトにもおすすめの暑さ対策グッズです。

保冷ケース付き氷のう トイ・ストーリー

JANコード：4973307741715

ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『トイ・ストーリー』に登場する「ウッディ」デザイン。

腕を組みながらこちらに笑みを浮かべる「ウッディ」がかっこいい！

ポップなイエローを基調にした、見ているだけで元気がもらえそうなデザインです。

ディズニーやディズニー&ピクサーのキャラクターをデザインした、暑い日のお出かけにぴったりなグッズ。

スケーターの「ディズニー・ピクサー」デザイン「保冷ケース付き氷のう」は、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

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